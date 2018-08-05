Золото спустя восемь лет: Ефимова стала лучшей

Российская спортсменка Юлия Ефимова заняла первое место на чемпионате Европы по плаванию на дистанции 100 метров брассом.

На соревнованиях, которые проходят в шотландском городе Глазго, россиянка показала результат 1 минута 05,53 секунды. Второе место заняла Рута Мейлутите из Литвы (1.06,26), третьей финишировала итальянка Арианна Кастильони (1.06,54).

Однако Ефимова осталась недовольна показанным на турнире временем.

«Я не могу сказать, что очень довольна показанным временем, но есть удовлетворение от результата, поскольку единственной целью сегодня была победа»,

Сразу после завоевания золотой медали Юлия дала мини-интервью комментатору Дмитрию Губерниева.

«Спасибо всем большое, за то, что смотрите и болеете», — сказала пловчиха, после чего поцеловалась с журналистом.

Кроме того, Ефимова отметила, что ей не скучно соревноваться на континентальном первенстве.

«На сегодняшний момент хорошо, завтра должно быть лучше, а послезавтра — еще лучше. На чемпионат Европы я ехала с мыслями просто получить удовольствие, посоревноваться и хорошо поработать.

Не скучно ли мне здесь соревноваться? Нет, не скучно, тем более что никогда нельзя исключать, что кто-нибудь сумеет «выплыть».

Но я знала, что у меня есть наработанное время, которое я показываю из года в год и пытаюсь улучшить, поэтому чувствовала, что у меня есть преимущество. Но пока не коснешься бортика, не знаешь, чем все закончится», — рассказала спортсменка.

За успехами россиянки наблюдал ее отец. Андрей Ефимов отметил, что участие Юлии в чемпионате Европы — это праздник.

«Все как всегда, как и всегда в начале соревнований присутствует волнение.

Любые соревнования важны, в том числе и этот чемпионат Европы, который будет итогом работы на длинной воде.

Серьезно готовились к этому турниру, как и к любому другому. Ведь каждый старт — это праздник, демонстрация того, чем занимались и как мы тренировались.

Нет достойных соперников? Почему? Рута — очень достойный соперник, у нее большой потенциал», — отметил отец Ефимовой

Юлия стала чемпионкой Европы впервые за восемь лет. Теперь в активе спортсменки четыре золотые медали континентальных первенств.

Кроме того, 26-летняя россиянка является пятикратной чемпионкой мира и трехкратным призером Олимпийских игр.

В этом году традиционный чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в рамках первого в истории большого континентального первенства, которое стало многопрофильным мероприятием, объединившим в себе много различных соревнований.

В рамках форума Берлин принимает чемпионат Европы по легкой атлетике, а Глазго — соревнования по водным видам спорта, велосипедному спорту, спортивной гимнастике, академической гребле и триатлону, а также первый чемпионат континента по гольфу по гольфу. Мероприятие, которое началось 2 августа, завершится 12-го числа.

По итогам четырех дней соревнований сборная России безоговорочно лидирует в общекомандном медальном зачете.

На счету отечественной команды десять золотых наград, шесть серебряных и пять бронзовых. Следом идут Италия (семь золотых, семь серебряных и десять бронзовых медалей) и Великобритания (6 — 6 — 5).

Больше всего побед сборной России принесли пловцы и синхронисты. На счету представителей этих видов спорта по три медали высшей пробы. Два золота на счету велосипедистов, по одному у гимнастов и гребцов.

Одним из главных триумфаторов соревнований является 18-летний российский пловец Климент Колесников . Спортсмену удалось победить на дистанции 50 метров на спине с мировым рекордом.

Отечественный пловец преодолел путь ровно за 24 секунды. Предыдущее достижение принадлежало британцу Лиаму Тэнкоку (24,04), которое тот установил в 2009 году на чемпионате мира в Риме.

Любопытно, что новое достижение могло быть отменено из-за сбоя в системе, которая ошибочно сократила время, показанное спортсменами в нескольких гонках, на 0,1 секунды. Однако, как показало расследование, во время заплыва Колесникова секундомер работал нормально, и рекорд остался за россиянином.

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице летних видов спорта, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».