Ещё
Бадыкова завоевала бронзу на ЧЕ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Велогонщица Бадыкова завоевала бронзу на чемпионате Европы 

Вести.Ru 23 часа назад
Фото: Вести.Ru
Россиянка Гульназ Бадыкова стала третьей в гонке по очкам на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Объединенный турнир проходит в шотландском Глазго. Российская велогонщица сумела набрать 30 очков, что позволило ей завоевать бронзовые награды.
Золото досталось итальянской спортсменке Марии Конфалоньери (33 балла). Следом за ней расположилась представительница Белоруссии Инна Савенко (32).
Отметим, что для российской сборной медаль Бадыковой стала второй в этом виде спорта. Ранее на турнире по велоспорту на треке Анастасия Войнова и Дарья Шмелева победили в командном спринте.
Вести.Ru: последние новости
Российские пловцы завоевали серебро на чемпионате Европы в смешанной эстафете Колесников победил на чемпионате Европы по плаванию с мировым рекордом Гребля. Российская женская четверка завоевала золото на чемпионате Европы
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поступок вратаря «Ливерпуля» восхитил болельщиков8
Трехкратный чемпион «Формулы-1» вышел из комы
Таран ограждения Смоловым попал на видео29
Роскошная жизнь: Канада подкупила Медведеву золотом107
Названы шесть кандидатов на замену Модрича в «Реале»
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
01:51
Страшная трагедия унесла жизнь российской чемпионки
Летние виды спорта Статьи
00:58
«Ковалев повел себя недисциплинированно»
Бокс Статьи
04:09
Роскошная жизнь: Канада подкупила Медведеву золотом
Фигурное катание Статьи
00:58
Ковалёв объявил о возможном завершении карьеры
Бокс
01:35
Ковалеву нанесли сокрушительное поражение
Бокс
02:57
Загитова продемонстрировала новую короткую программу
Фигурное катание
01:02
Диас назвал Нурмагомедова трусом
MMA
00:30
Оскандалившегося Смолова никак не наказали
Футбол
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение