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Шмелева выиграла бронзу ЧЕ по велотреку в кейрине
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Россиянка Шмелева выиграла бронзу чемпионата Европы по велотреку в кейрине 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Россиянка Дарья Шмелева завоевала бронзовую медаль в кейрине на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Глазго.
Победу одержала 18-летняя француженка Матильда Грос. Бельгийка Никки Дегренделе завоевала серебро.
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