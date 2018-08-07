Ещё
Шмелева выиграла бронзу ЧЕ по велотреку в кейрине
Далее:
Читайте также:
Найти
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Легкая атлетика
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Биатлон
Волейбол
Гандбол
Лыжный спорт
Видео
Фото
Статьи
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Россиянка Шмелева выиграла бронзу чемпионата Европы по велотреку в кейрине
ТАСС
2 часа назад
Комментарии
Фото:
EPA
Россиянка
Дарья Шмелева
завоевала бронзовую медаль в кейрине на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Глазго.
Победу одержала 18-летняя француженка Матильда Грос. Бельгийка Никки Дегренделе завоевала серебро.
Читать ещё •••
ТАСС: последние новости
Покровская: российские синхронистки постараются удивить новыми программами на ЧМ-2019
ФВСР: Забелинская пропустит Олимпиаду 2020 года в случае перехода в сборную Узбекистана
Источник: призер ОИ российская велогонщица Забелинская намерена выступать за Узбекистан
Комментарии
Ещё 29 источников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прививаете ребёнку ненависть»
114
Чемпион России нашел многомиллионную замену Смолову
«Не хуже Волочковой»: Липницкая произвела фурор
Американка бросила вызов Медведевой
8
Медведева ответила обозлившимся россиянам
135
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол
Статьи
01:16
«Предательство из-за денег?» Призер ОИ уехала из России
Летние виды спорта
01:16
Российский призер Олимпиады решила сменить страну
Летние виды спорта
04:09
Медведева ответила обозлившимся россиянам
Фигурное катание
Статьи
01:51
Страшная трагедия унесла жизнь российской чемпионки
Летние виды спорта
Статьи
00:17
Усманов останется без «Арсенала»
Футбол
Общество
04:34
«Емельяненко такой же подонок, как и я»
MMA
Статьи
03:16
Американка бросила вызов Медведевой
Фигурное катание
Статьи
00:09
Игрок в гольф едва не убил себя мячом
Летние виды спорта
00:38
Россия уничтожает всех на ЧЕ-2018
Летние виды спорта
Статьи
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение