Россия уничтожает всех на ЧЕ-2018

Россия уничтожает всех на чемпионате Европы. Ждём новых санкций?

Сборная России уверенно возглавляет медальный зачёт объединённого чемпионата Европы? Глава европейской лёгкой атлетики ехидно улыбается.

Первый в истории объединённый чемпионат Европы по водным видам спорта набирает обороты. Сборная России сразу же захватила лидерство в общем зачёте и не отпускает его по итогам первых трёх соревновательных дней. Всё это вселяет оптимизм за два года до старта летних Олимпийских игр в Токио, ведь этот чемпионат Европы — это своего рода проекция будущих Игр. Но столь успешные выступления россиян нравятся не всем. Даже высшие спортивные чиновники то ли случайно, то ли намеренно допускают высказывания, где намекают на нечистоту нашего спорта.

Русские идут

По итогам трёх дней соревнований сборная России успела выиграть золото в плавании, академической гребле, спортивной гимнастике, велоспорте и синхронном плавании. С большой долей вероятности, у нас будут золотые медали в лёгкой атлетике. Можно рассчитывать и на медали в триатлоне. В списке недоработок отечественного спорта останется только гольф. Накануне Юлия Ефимова в своём коронном стиле выиграла чемпионат Европы на стометровке брассом, ускорившись во второй половине заплыва. Россиянка уверенно опередила литовскую пловчиху Руту Мейлютите, которая в своё время серьёзно проходилась по Юлии из-за допинга. После заплыва Ефимова отметила, что между девушками сейчас нормальные отношения и старые обиды позади.

Ещё одно золото Россия завоевала в велотреке. Дарья Шмелёва в шестой раз стала чемпионкой Европы, причём в финале она победила свою соотечественницу Анастасию Войнову . В гонке на выбывание бронзу взяла россиянка Евгения Аугустинас, так что у сборной России полный комплект медалей за день в велоспорте. Такие успехи российских спортсменов могут в очередной раз озадачивают западных чиновников, которые сейчас в большом недоумении. Вроде отстраняли русских всеми силами, а они продолжают выигрывать. Не дай бог ещё начнут выигрывать и на Олимпиаде. Если получат допуск туда.

Британцы всё плохо организовали

Но прежде чем строить козни другим, британцам надо позаботиться о своих первоочередных задачах, а именно о нормальной организации крупного спортивного соревнования. Накануне стало известно, что на чемпионате Европы по плаванию — 2018 в Глазго во время заплывов вечерней сессии 4 августа случился сбой в системе хронометража. Система ошибочно сократила время, показанное спортсменами в девяти заплывах, на 0,1 секунды. Неисправность не повлияла только на три результата — финальные заплывы на дистанции 50 м вольным стилем, 50 на спине и смешанной эстафеты 4 по 200 м.

Таким образом, технический сбой не повлиял на мировой рекорд россиянина Климента Колесникова , который выиграл золото как раз на дистанции 50 м на спине. Вспомните то, как российские синхронистки жаловались на огромную концентрацию хлорки в бассейне в Глазго, из-за чего в двух девушек случились проблемы со зрением. Россиянки даже решили отказаться от выступления в одной из дисциплин в этом виде. В целом же многие спортсмены из разных стран жаловались, что на соревнованиях в Шотландии совершенно негде тренироваться, что осложняет процесс подготовки к стартам. Болельщики жаловались на крошечные трибуны, больше похожие на школьные стадионы. В общем, всё не слава богу.

«Никто из топ-атлетов не пропускает ЧЕ»

Глава Европейской легкоатлетической ассоциации норвежец Свен Арне Хансен перед стартом ЧЕ по лёгкой атлетике-2018 высказался весьма двусмысленно по одному из пунктов. «Я думаю, что будет самый сильный чемпионат Европы, исходя из спортсменов, которые примут в нём участие. В течение последнего года я поговорил с каждым атлетом, и все мы признались, что нацеливаются исключительно на выступление в Берлине. Это именно то, что мы хотим видеть от них. Я нисколько не сомневаюсь, что на этом чемпионате Европы выступят абсолютно все сильнейшие. Никто из топ-атлетов не пропускает этот турнир. Разве что по причине травмы». Что это было, господин Хансен? Чувствуется некий сарказм в отношении членов сборной России по лёгкой атлетике, которых допустили к турнире в ограниченном количестве и нейтральном статусе. Чемпионате Европы пропустил лидер мирового сезона в прыжках в высоту Данил Лысенко . Это разве не топ-спортсмен? Ему ведь не назначили пока никакого наказания, так что его отсутствие — большая потеря для турнира.

Хорваты отомстили французам за финал ЧМ

Финал чемпионат мира по футболу был практически месяц назад, но эмоции от турнира не утихают и по сей день. Интересная ситуация случилась перед решающей битвой на чемпионате Европы по академической гребле в соревнованиях двоек. Члены сборной Хорватии братья Валент и Мартин Синковичи пообещали своим соперникам из Франции, что обязательно отомстят тем за своих футболистов, которые уступили подопечным Дидье Дешама в финале в «Лужниках». И хорватские гребцы сдержали своё обещание. Они опередили не только французов, но вообще всех соперников и завоевали золотую медаль для своей страны. Для Хорватии эта медаль стала первой на объединённом чемпионате Европы, так что у братьев есть сразу несколько поводов для гордости.