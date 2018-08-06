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Игрок в гольф едва не убил себя мячом
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Игрок в гольф едва не убил себя мячом 

ТК «Звезда» 16 часов назад
Сейчас с членом команды Великобритании по крикету все в порядке. Об этом сообщило английское издание ESPN.
Джеймс Андерсон, один из лучших в мире игроков в крикет, член сборной Англии, чуть не убил себя мячом для гольфа. Он тренировался на открытом воздухе. Выбивая мяч из лесополосы, он неудачно попал по шарику, который отлетел от дерева, а после угодил спортсмену аккуратно в лицо. Видео инцидента выложило английское спортивное издание ESPN.
Сейчас, как сообщает издание, с Андерсоном все в порядке.
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