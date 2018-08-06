Игрок в гольф едва не убил себя мячом

Сейчас с членом команды Великобритании по крикету все в порядке. Об этом сообщило английское издание ESPN.

Джеймс Андерсон , один из лучших в мире игроков в крикет, член сборной Англии, чуть не убил себя мячом для гольфа. Он тренировался на открытом воздухе. Выбивая мяч из лесополосы, он неудачно попал по шарику, который отлетел от дерева, а после угодил спортсмену аккуратно в лицо. Видео инцидента выложило английское спортивное издание ESPN.

Сейчас, как сообщает издание, с Андерсоном все в порядке.