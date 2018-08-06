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Российский призер Олимпиады решила сменить страну
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Российский призер Олимпиады решила сменить страну 

Рамблер 16 часов назад
Обладательница трех олимпийских медалей россиянка Ольга Забелинская намерена сменить спортивное гражданство. Об этом она сама сообщила ТАСС.
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Ранее о желании велосипедистки выступать за Узбекистан агентству сообщил анонимный собеседник в Федерации велосипедного спорта России. По его словам, причиной этого, видимо, является то, что спортсменка не чувствует «должной» поддержки в России.
«Сейчас я нахожусь в процессе перехода», — подтвердила Забелинская агентству.
При этом велосипедистка подчеркнула, что в настоящее время ей не хочется называть причин такого решения.
38-летняя Ольга Забелинская выиграла бронзовые медали в групповой и раздельной шоссейных гонках на Олимпийских играх 2012 года, а на Олимпиаде 2016-го завоевала серебро в раздельной шоссейной гонке. Кроме того, россиянка дважды, в 2001 и 2016 годах, становилась бронзовым призером чемпионатов Европы, а в 2002-м стала европейской чемпионкой.
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