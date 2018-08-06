«Предательство из-за денег?» Призер ОИ уехала из России

Тренер прокомментировал отказ призерки Олимпиад от сборной России

Российская велогонщица Ольга Забелинская решила сменить гражданство. Трижды завоевывавшая медаль Олимпийских игр спортсменка уже получила паспорт Узбекистана. СМИ объяснили решение велосипедистки тем, что в родной стране она не получала должного внимания.

Российские спортсмены продолжают покидать родную страну. На этот раз решила сменить гражданство призер Олимпийских игр в велоспорте Ольга Забелинская, которая теперь будет выступать за Узбекистан.

Как сообщает ТАСС, 38-летняя спортсменка уже подала заявление в Международный союз велосипедистов (UCI) о переходе в Федерацию велоспорта Узбекистана (UCF).

«Забелинская приняла решение выступать за другую страну. Она уже написала соответствующее заявление в Международный союз велосипедистов о том, что хочет выступать за Узбекистан. Почему она решилась на такой шаг? Видимо, не ощущает должной поддержки», — заявил источник издания.

Факт переезда в другую страну подтвердила и сама спортсменка.

«Да, сейчас я нахожусь в процессе перехода. Но причины, по которым я решила пойти на такой шаг, мне бы пока не хотелось озвучивать», — отметила Забелинская.

Скорее всего, со сменой гражданства у велосипедистки не возникнет никаких проблем. Ряд СМИ опубликовал фотографию узбекистанского паспорта спортсменки.

Отец Забелинской — Олимпийский чемпион-1980 в групповой велогонке Сергей Сухорученков заявил о том, что решение дочери его шокировало.

«Нет, не обсуждал смену гражданства с дочерью. Для меня это новость. У нас время сейчас такое пошло, космическое. Раньше было 25 лет — люди думали, как уйти из спорта. Даже не могу ничего… Я — гражданин России, живу в деревне. Для меня это вообще… Я не знаю. Я с ней общаюсь, но она мне в таких вопросах не давала… Это ее личное мнение. Она живет на Кипре, она и так не гражданка России. Только по паспорту. Сейчас это легко. Сменить гражданство — это так. Для меня это дико, а для кого-то модно. Это ее личное дело. Она своего рода бизнесменша или шоуменша. Я в стороне», — заявил отец спортсменки в интервью ФАН.

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) в свою очередь выступила против возможного переезда Забелинской в Узбекистан.

«С нашей стороны никакой договоренности не будет. Мы будем категорически против этого перехода, поэтому ее в любом случае будет ждать карантин два года. В случае с Олимпиадами действует трехлетний карантин, поэтому она пропустит Игры 2020 года, если пойдет на смену спортивного гражданства», — заявил генеральный директор ФВСР Юрий Кучерявый.

Также представитель федерации рассказал, что организация не получала официальных документов на тему перехода Забелинской.

«Для этого надо по-человечески прийти в федерацию и побеседовать, чтобы узнать нашу позицию. К нам же никто не обращался. У нас нет ни одного документа по этому вопросу», — отметил Кучерявый.

Известный российский тренер по велоспорту на треке Владимир Кирильцев в интервью «Газете.Ru» рассказал, в каких случаях стоит считать уход спортсменки предательством.

«Сложно сказать, что конкретно мотивировало Ольгу на смену гражданства. Видимо, спортсменку что-то не устраивало или в Узбекистане пообещали чего-то большего. Такое бывает во всех видах спорта — где-то атлет не находит общий язык с руководством, а где-то уходит за лучшими условиями. Спортсмен пытается найти, где у него больше шансов завоевать медаль на Олимпийских играх. Совершила ли Ольга предательство? Надо знать, что именно мотивировало ее. Если она пошла за деньгами, то — да, это предательство. А если у нее были более серьезные проблемы, то тогда о предательстве говорить тяжело», — отметил Кирильцев.

Забелинская является заслуженным мастером спорта России. На счету велосипедистки три медали Олимпийских игр на треке. В 2012 году в Лондоне Ольга выиграла два бронзы — в индивидуальной гонке, а в 2016-м в Рио-де-Жанейро — серебро в «индивидуалке».

Кроме того, в 2002 году Забелинская завоевала золотую медаль чемпионата Европы в шоссейной гонке.

Спортсменка с 2011 года живет на Кипре. Ольга владеет семью иностранными языками: английским, итальянским, французским, испанским, греческим, немецким и китайским.

Ранее сообщалось, что три российские биатлонистки решили выступать с нового сезона за Украину. На смену спортивного гражданства решились 19-летняя Екатерина Бех, 20-летняя Анастасия Рассказова и 18-летняя Ольга Москаленко.

Бех уже успела выиграть золотую медаль на юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону. Не помешали подняться на высшую ступень пьедестала почета спортсменке даже четыре промаха на четырех огневых рубежах.

Любопытно, что спортсменки сначала хотели переехать в Белоруссию, однако встретили различные препятствия на своем пути. Тем не менее, главный женской сборной страны Василий Лещенко заявил, что команда планирует усилятся спортсменками из России.

«Повторю то, что уже сказано неоднократно до меня: не исключаю приглашения спортсменок из России. Та же белорусская женская квота в индивидуальных гонках и спринтах Кубка мира составляет пять человек», — приводит слова Лещенко sputnik.by.