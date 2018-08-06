Итоги пятого дня ЧЕ по летним видам спорта

На чемпионате Европы по летним видам спорта завершился пятый соревновательный день. Россияне завоевали сразу десять комплектов медалей, пять из которых — золотые. Третью победу на турнире одержал пловец Климент Колесников , а также велосипедистка Дарья Шмелёва . Ещё один пловец Антон Чупков выиграл награду высшей пробы на дистанции 200 метров брассом с новым рекордом Европы.

Синхронное плавание

Очередной удачный день для российских спортсменов начался с золотой медали синхронистки Светланы Колесниченко в техническом соло. Ранее уроженка Гатчины праздновала победу в аналогичной дисциплине в соревновании дуэтов в паре с Варварой Субботиной

На этот раз Колесниченко, набрав 93,4816 балла, уверенно опередила украинку Елизавету Яхно и итальянку Линду Черрути . Данная золотая медаль первенства континента стала для Светланы шестой в карьере, но первой — в техническом соло.

При этом отечественная спортсменка осталась довольная качеством воды в бассейне Глазго, хотя ранее некоторые жаловались на повышенное содержание в ней хлора.

«Хочу сказать, что сегодня стало получше. Возможно, всё дело в том, что я меньше плавала без очков, но по ощущениям стало лучше, чем до этого», — отметила Колесниченко.

Впереди Светлану на турнире ждут ещё соревнования в произвольной программе, как в соло, так и в дуэте.

«Силы копим как раз к главному старту сезона. Они есть, мы готовы выступать на максимальном уровне, чтобы доказать, что мы на десять голов выше других», — добавила Колесниченко.

Таким образом, отечественная сборная России по синхронному плаванию на чемпионате Европы завоевала уже пять золотых наград из шести возможных. В комбинации отечественные синхронистки попросту не участвовали.

Плавание

Вновь произвели фурор и российские пловцы. Настоящим героем дня стал 18-летний Климент Колесников, завоевавший третье золото турнира. К наградам высшей пробы на дистанции 50 метров на спине (с мировым рекордом) и в эстафете 4 по 100 м вольным стилем он добавил медаль в стометровке на спине. Молодой москвич в финальном заплыве показал время 52,53 секунды.

Серебро в данной дисциплине завоевал Евгений Рылов . При этом третье место вполне могло достаться ещё одному россиянину Григорию Тарасевичу , который по времени способен был завоевать бронзу. Однако согласно регламенту в решающем заплыве могут участвовать только два представителя из одной страны.

Колесникова же после финиша буквально окружили журналисты и болельщики. 18-летний россиянин мгновенно превратился в главную звезду турнира, но при этом обещал не подхватывать «звёздную болезнь».

«С одной стороны, хочется быть более узнаваемым в обществе, но в то же время понимаешь, что нельзя на этом зацикливаться, потому что чрезмерная популярность может всё загубить. Нельзя на этом акцентировать внимание, так можно «зазвездиться». Надеюсь, со мной подобного не произойдёт. Я не стараюсь самоутвердиться перед ребятами после очередного рекорда. Я продолжаю общаться со всеми, как и раньше, потому что эти результаты никак не должны сказываться на моем отношении к тем, кто мне близок. И никакого негатива с их стороны я не вижу», — отметил Климент.

Ещё одно золото в плавании для России в понедельник завоевал Антон Чупков. На дистанции 200 м брассом он не только одержал победу, но и установил новый рекорд Европы (2.06,80). Отечественные пловцы признаются, что их успехи стали возможны во многом благодаря хорошей атмосфере в команде.

«Погода в Глазго немного прохладная, хочется домой, в тепло. А так всё здесь очень круто, всё нравится, уровень подготовки соревнований хороший. Плюс атмосфера в команде великолепная, у нас вроде личный вид спорта, но здесь ощущается, что он командный. Все друг за друга горой, все друг друга поддерживают, готовы чуть ли не заменить на старте в случае необходимости», — радовался Чупков.

Пара медалей досталась и российским пловчихам. Светлана Чимрова взяла серебро на дистанции 200 м баттерфляем, а Анастасия Гуженкова стала третьей на 200 м вольным стилем.

Завершился соревновательный день в Глазго смешанной комбинированной эстафетой 4 по 100 метров. Наблюдать за этой дисциплиной было особенно интересно, ведь она вошла в программу Олимпийских игр-2020 в Токио. В результате российская четвёрка в составе Ефимовой, Чимровой, Колесникова и Морозова ожидаемо завоевала серебро, уступив порядка двух секунд пловцам из Великобритании, которые установили новый рекорд Европы.

Самая именитая пловчиха в составе российской сборной Ефимова посетовала, что побороться за победу отечественной команде в данном виде было сложно.

«Хотелось золото, но даже если бы я выплыла из 1.04, всё равно мы не смогли бы завоевать его. Две секунды проиграли, пока не можем найти их, где это время было проиграно. У британцев всё-таки очень сильная команда. Перед эстафетой чувствовала большое давление, сильно переживала», — призналась Юлия.

Всего на счету отечественных пловцов после четырёх соревновательных дней первенства континента значится 15 медалей (пять золотых, семь серебряных и три бронзовые).

Велотрек и прыжки в воду

А на чемпионате Европы по велотреку по прежнему не знает равных Дарья Шмелёва. В понедельник она, как и Колесников, завоевала третью золотую награду турнира. После побед в командном и индивидуальном спринте ей удалось занять первое место и в гите. С результатом 33,285 секунды россиянка опередила украинку Елену Старикову и немку Мириам Вельте.

Также необходимо отметить, что в понедельник стартовали соревнования у прыгунов в воду, которые проходят в Эдинбурге. И первый же день принёс российской команде очередной комплект медалей. Юлия Тимошинина Евгений Кузнецов заняли третье место в смешанных командных соревнованиях.

Всего по итогам пяти дней на счету отечественных спортсменов значится 31 медаль, из которых 15 — золотые. По этому показателю российская команда уверенно опережает идущих вторыми в неофициальном медальном зачёте британцев (7-8-8) и итальянцев (7-7-15).