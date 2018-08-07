Призерка Олимпиад объяснила отказ от сборной России

Призерка ОИ объяснила переход из сборной России

Российская велогонщица, обладательница «серебра» ОИ Ольга Забелинская объяснил свой переход в сборную Узбекистана скандалами вокруг российского спорта. Об этом сообщает «Матч ТВ».

38-летняя спортсменка подчеркнула, что не чувствует возраста и готова бороться за победу на летней Олимпиаде-2020 в Токио. Но, по ее мнению, за Россию она бы выступить не смогла.

«Вы же сами видите, что происходит вокруг российского спорта на двух последних Олимпиадах», — заявила она.

Спортсменка подчеркнула, что из-за допинговых проблем в прошлом она бы не смогла представлять Россию на Играх в Японии.