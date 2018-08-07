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Призерка Олимпиад объяснила отказ от сборной России
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Призерка ОИ объяснила переход из сборной России 

Рамблер 9 часов назад
Российская велогонщица, обладательница «серебра» ОИ Ольга Забелинская объяснил свой переход в сборную Узбекистана скандалами вокруг российского спорта. Об этом сообщает «Матч ТВ».
38-летняя спортсменка подчеркнула, что не чувствует возраста и готова бороться за победу на летней Олимпиаде-2020 в Токио. Но, по ее мнению, за Россию она бы выступить не смогла.
«Вы же сами видите, что происходит вокруг российского спорта на двух последних Олимпиадах», — заявила она.
Спортсменка подчеркнула, что из-за допинговых проблем в прошлом она бы не смогла представлять Россию на Играх в Японии.
«Думаю, что принесла стране даже больше, чем в меня было вложено», — добавила Забелинская.
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