Призерка Олимпиад объяснила отказ от сборной России

Российская велогонщица, обладательница «серебра» ОИ Ольга Забелинская объяснил свой переход в сборную Узбекистана скандалами вокруг российского спорта. Об этом сообщает «Матч ТВ».
38-летняя спортсменка подчеркнула, что не чувствует возраста и готова бороться за победу на летней Олимпиаде-2020 в Токио. Но, по ее мнению, за Россию она бы выступить не смогла.
«Вы же сами видите, что происходит вокруг российского спорта на двух последних Олимпиадах», — заявила она.
Спортсменка подчеркнула, что из-за допинговых проблем в прошлом она бы не смогла представлять Россию на Играх в Японии.
«Думаю, что принесла стране даже больше, чем в меня было вложено», — добавила Забелинская.