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Новый триумф России на ЧЕ
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Российский пловец Рылов завоевал 21-ю золотую медаль для сборной России на ЧЕ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Призер Олимпийских игр Евгений Рылов завоевал золото чемпионата Европы по летним видам спорта в плавании на спине на дистанции 200 метров, сообщает ТАСС.
В финале Рылов проплыл дистанцию с рекордом Европы за 1 минуту 53,36 секунды.
Вторым стал поляк Радослав Кавецкий — 1 минута 56,07 секунды, третьим финишировал итальянец Маттео Рестиво — 1 минута 56,29 секунды.
Другой представитель России Григорий Тарасевич занял шестое место — 1 минута 57,37 секунды.
Это золото стало 21-м для сборной России на турнире.
Ранее женская сборная России по плаванию выиграла серебро ЧЕ.
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