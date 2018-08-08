Новый триумф России на ЧЕ

Российский пловец Рылов завоевал 21-ю золотую медаль для сборной России на ЧЕ

Призер Олимпийских игр Евгений Рылов завоевал золото чемпионата Европы по летним видам спорта в плавании на спине на дистанции 200 метров, сообщает ТАСС

В финале Рылов проплыл дистанцию с рекордом Европы за 1 минуту 53,36 секунды.

Вторым стал поляк Радослав Кавецкий — 1 минута 56,07 секунды, третьим финишировал итальянец Маттео Рестиво — 1 минута 56,29 секунды.

Другой представитель России Григорий Тарасевич занял шестое место — 1 минута 57,37 секунды.

Это золото стало 21-м для сборной России на турнире.

Ранее женская сборная России по плаванию выиграла серебро ЧЕ.