Новый триумф России на ЧЕ

Призер Олимпийских игр Евгений Рылов завоевал золото чемпионата Европы по летним видам спорта в плавании на спине на дистанции 200 метров, сообщает ТАСС.
В финале Рылов проплыл дистанцию с рекордом Европы за 1 минуту 53,36 секунды.
Вторым стал поляк Радослав Кавецкий — 1 минута 56,07 секунды, третьим финишировал итальянец Маттео Рестиво — 1 минута 56,29 секунды.
Другой представитель России Григорий Тарасевич занял шестое место — 1 минута 57,37 секунды.
Это золото стало 21-м для сборной России на турнире.
Ранее женская сборная России по плаванию выиграла серебро ЧЕ.