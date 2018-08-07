«Отдала России сполна»: почему сбежала медалистка Олимпиады

Велогонщица Ольга Забелинская рассказала о причинах перехода в сборную Узбекистана. Спортсменка опасается, что из-за скандалов в российском спорте Международный олимпийский комитет (МОК) может запретить ей принять участие в Играх-2020 в Токио. В Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) выступили против ухода трехкратного призера Олимпиады, однако Забелинская уже успела войти в состав узбекистанской сборной на предстоящие Азиатские игры.

Призер Олимпийских игр в велоспорте Ольга Забелинская, объявившая о смене спортивного гражданства, рассказала о причинах, из-за которых она решила выступать за сборную Узбекистана.

Велогонщица опасается, что из-за скандалов в российском спорте она не сможет принять участие в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.

«Я не чувствую возраста и в Токио готова бороться за медали.

Но вы же сами видите, что происходит вокруг российского спорта на двух последних Олимпиадах. Началось все в Рио, затем в Пхенчхане ситуация усугубилась и, по моим ощущениям, в Токио будет еще хуже.

На 99% уверена, что мое участие в Играх 2020 года под российским флагом окажется невозможным», — сказала Забелинская в интервью «Матч ТВ».

По ее мнению, через два года повторится та же ситуация, что и с российскими олимпийцами перед Играми в Пхенчхане.

«Этот вывод я сделала из общения с представителями Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) и Олимпийского комитета России (ОКР)», — отметила Забелинская.

Предложение выступать за сборную Узбекистана поступило россиянке осенью 2017 года. Тогда велосипедистка не была готова дать ответ на приглашение.

«В феврале мое понимание ситуации изменилось. Я тогда задумалась и стала ждать реакции России на санкции МОК. Но ее не было, Олимпиада закончилась, и тема ушла из фокуса. Тут я вспомнила, что у меня все еще актуально предложение от Узбекистана и они его не отозвали», — вспоминает олимпийский призер.

О поступившем предложении Забелинская рассказала главе ФВСР Вячеславу Екимову . По словам велогонщицы, заключительный этап переговоров с представителями узбекистанского велоспорта прошел в мае 2018 года во время «Гран-при Москвы». Ольга отметила, что о своем решении она сразу рассказала президенту ФВСР. Однако Екимов не воспринял слова спортсменки всерьез.

«До этого он все воспринимал как шутку. «Куда ты собралась? В Узбекистан? На ишаках гоняться?» Ну и в таком духе.

Мое финальное решение он, похоже, тоже принял за шутку и никак особо не отреагировал. Я ему на полном серьезе сказала, что начала процедуру получения узбекского паспорта и за сборную России больше выступать не буду. Тут он стал говорить, что в меня за последние два олимпийских цикла вложены большие деньги. Но в реальности все немного не так», — заявила Забелинская.

Спортсменка утверждает, что в ее подготовку не могли быть потрачены большие деньги.

«Во-первых, Екимов пришел на должность президента федерации уже после Рио, и он не может знать, кто и за чей счет готовился к Играм 2016 года и уж тем более — 2012-го. А во-вторых, можете сами прикинуть: перед Лондоном у меня по линии сборной был только один сбор, а перед Рио я вышла из дисквалификации в марте, за пять месяцев до Игр, и в меня физически просто не могли «влить» какие-то серьезные суммы. Были проведены два-три сбора, но вряд ли они стоили огромных денег», — сказала велогонщица.

Также Забелинская рассказала о том, благодаря чему ей удалось принять участие в Играх-2012 в Лондоне и Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

«Начнем с того, что перед Лондоном меня даже не рассматривали в состав, пришлось пройти очень тяжелый отбор, чтобы доказать свое право участвовать. Ну, а в 2016-м после выхода из дисквалификации я просто не могла являться лидером. Тогда меня поддержал Ренат Хамидулин, генменеджер команды «Газпром-Русвело». У него не было женского состава, но Ренат нашел выход.

К тому же, выступая на гонке в Италии, накануне чемпионата России в Севастополе, где проходил олимпийский отбор, я получила серьезную травму. В итоге поехала в Бразилию по решению тренерского совета, которое было принято благодаря поддержке Юрия Кучерявого и главного тренера сборной по шоссе Юрия Гурьянова. Только эти два человека и Хамидулин сделали возможным мое участие в Рио-2016», — сообщила спортсменка.

На Играх в Лондоне Забелинская взяла две бронзы — в групповой и индивидуальной гонке, а также заняла третьем место на Олимпиаде-2016 в Рио в «индивидуалке». Россиянка является заслуженным мастером спорта (ЗМС).

«Думаю, что принесла стране даже больше, чем в меня было вложено.

Судите сами: к Лондону я готовилась отдельно, выше уже сказала — был всего один сбор. А завоевала там две бронзы.

Остальные деньги федерации инвестировались в спортсменов, которые не принесли стране ничего, — мои медали оказались единственными для российского велоспорта», — заявила спортсменка.

Обсуждая возможный санкции, Забелинская отметила, что в Международном союзе велосипедистов (UCI) нет карантина на профессиональных гонках, где не едут национальные сборные. Это дает право россиянке принимать участие во всех стартах, кроме чемпионата мира.

«С МОК ситуация другая: там есть трехлетний карантин, но он может быть сокращен по соглашению сторон. То есть если ОКР не против моего перехода, то карантин удастся сократить», — отметила спортсменка.

В ОКР велогонщице сообщили, что не видят проблем в получении спортивного гражданства Узбекистана, однако это не зафиксировано документально.

«Но учитывая, что ОКР и ФВСР давно в курсе моего перехода, если они сейчас начнут ставить палки в колеса, то выступят в роли собаки на сене», — предположила Забелинская.

После появления информации об уходе россиянки в сборную Узбекистана, в ФВСР выступили против ее решения.

Мы будем категорически против этого перехода, поэтому ее в любом случае будет ждать карантин два года.

В случае с Олимпиадами действует трехлетний карантин, поэтому она пропустит Игры 2020 года, если пойдет на смену спортивного гражданства», — заявил генеральный директор ФВСР Кучерявый.

Функционер отметил, что организация не получала официальных документов на тему перехода Забелинской.

«Для этого надо по-человечески прийти в федерацию и побеседовать, чтобы узнать нашу позицию. К нам же никто не обращался. У нас нет ни одного документа по этому вопросу», — отметил Кучерявый.

Несмотря на позицию ФВСР, Забелинская вошла в состав сборной Узбекистана по велоспорту на предстоящие Азиатские игры, которые пройдут с 18 августа по 2 сентября в Индонезии.