Россиянка Фесикова завоевала золото ЧЕ по плаванию на дистанции 100 м на спине

Россиянка Анастасия Фесикова заняла первое место на чемпионате Европы по плаванию на дистанции 100 метров на спине. Соревнования проходят в Глазго

Спортсменка показала результат 59,19 секунды. Второй стала британка Джорджия Дэвис (59,36), третьей финишировала итальянка Карлотта Дзофкова (59,61).

Трехкратная олимпийская чемпионка, многократная победительница чемпионатов мира (20) и Европы (29) венгерка Катинка Хоссу финишировала четвертой с результатом 59,64 секунды. Хоссу лишь дважды побеждала на дистанции 100 м на спине на крупных турнирах в стандартных бассейнах — на Играх-2016 и чемпионате Европы-2014.

Для российских пловцов эта медаль стала 17-й на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Россияне завоевали шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Фесикова ранее стала серебряным призером соревнований на дистанции 50 метров на спине.