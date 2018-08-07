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Фесикова завоевала золото ЧЕ по плаванию
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Россиянка Фесикова завоевала золото ЧЕ по плаванию на дистанции 100 м на спине 

ТАСС 10 часов назад
Фото: ТАСС
Россиянка Анастасия Фесикова заняла первое место на чемпионате Европы по плаванию на дистанции 100 метров на спине. Соревнования проходят в Глазго.
Спортсменка показала результат 59,19 секунды. Второй стала британка Джорджия Дэвис (59,36), третьей финишировала итальянка Карлотта Дзофкова (59,61).
Трехкратная олимпийская чемпионка, многократная победительница чемпионатов мира (20) и Европы (29) венгерка Катинка Хоссу финишировала четвертой с результатом 59,64 секунды. Хоссу лишь дважды побеждала на дистанции 100 м на спине на крупных турнирах в стандартных бассейнах — на Играх-2016 и чемпионате Европы-2014.
Для российских пловцов эта медаль стала 17-й на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Россияне завоевали шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Фесикова ранее стала серебряным призером соревнований на дистанции 50 метров на спине.
На объединенном чемпионате Европы российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете, в их активе 39 медалей (19 золотых, 11 серебряных, девять бронзовых). Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине.
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