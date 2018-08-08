Ещё
Россияне столкнулись с проблемами на Чемпионате Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер сборной России по синхронному плаванью рассказала о проблемах во время ЧЕ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Тренер сборной России по синхронному плаванью Татьяна Покровская рассказал, с какими проблемами пришлось столкнуться ее спортсменам во время чемпионата Европы, передает ТАСС.
"На этих соревнованиях все прошло хорошо, хотя нам не хватало акватории: она здесь значительно меньше, чем обычно. У нас все композиции, особенно в группе, были рассчитаны на большую акваторию. А здесь же была лужа, можно сказать. Во время исполнения произвольной программы это очень сказалось: там, где они обычно пролетали ветром, сейчас тормозили на месте. Это уже была иная картина", — поделилась Покровская.
На чемпионате ее подопечные завоевали восемь золотых медалей из девяти, не приняв участия в комбинированной программе.
Ранее министр спорта Колобков лично поблагодарил тренера российских синхронисток.
Газета.Ru: последние новости
Российская велогонщица заявила о желании сменить спортивное гражданство Россиянка Ефимова высказалась по поводу конфликта с литовской пловчихой Россия лидирует в медальном зачете на чемпионате Европы по летним видам спорта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе обошла США: россиянка вошла в историю3
Жена Мамаева пожаловалась на «колхозный» Краснодар86
Озвучена неожиданная причина ухода Роналду из «Реала»
«Челси» совершит трансферный рекорд
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
01:03
Украинская бегунья довела соперницу до финиша
Летние виды спорта
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
01:16
«Предательство из-за денег?» Призер ОИ уехала из России
Летние виды спорта Зимние виды спорта
01:16
Российский призер Олимпиады решила сменить страну
Летние виды спорта
04:09
Медведева ответила обозлившимся россиянам
Фигурное катание Статьи
01:00
СМИ узнали зарплату Смолова в «Локомотиве»
Футбол
01:00
Умер легендарный рекордсмен НХЛ
Хоккей
01:14
Жена Мамаева пожаловалась на «колхозный» Краснодар
Футбол
01:00
«Дзюба смеялся над моим кавказским акцентом»
Футбол
00:18
Проклятый матч: судья рванул с поля быстрее футболистов
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение