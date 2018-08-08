Россияне столкнулись с проблемами на Чемпионате Европы

Тренер сборной России по синхронному плаванью рассказала о проблемах во время ЧЕ

Тренер сборной России по синхронному плаванью Татьяна Покровская рассказал, с какими проблемами пришлось столкнуться ее спортсменам во время чемпионата Европы, передает ТАСС "На этих соревнованиях все прошло хорошо, хотя нам не хватало акватории: она здесь значительно меньше, чем обычно. У нас все композиции, особенно в группе, были рассчитаны на большую акваторию. А здесь же была лужа, можно сказать. Во время исполнения произвольной программы это очень сказалось: там, где они обычно пролетали ветром, сейчас тормозили на месте. Это уже была иная картина", — поделилась Покровская. На чемпионате ее подопечные завоевали восемь золотых медалей из девяти, не приняв участия в комбинированной программе. Ранее министр спорта Колобков лично поблагодарил тренера российских синхронисток.