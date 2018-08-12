Бажина и Ильиных завоевали бронзу в прыжках в воду 

Представительницы сборной России Надежда Бажина и Кристина Ильиных завоевали бронзу в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Эдинбурге, сообщает ТАСС. По итогам шести прыжков россиянки набрали 282,90 балла. Золотые медали выиграли итальянки Елена Берточчи и Кьяра Пеллакани выиграли (289.26), а серебро сборной Германии принесли Лена Хентшель и Тина Пунцель с результатом 286.80 баллов.
На объединенном турнире, который завершается сегодня, россияне лидируют в медальном зачете с уверенным отрывом. \
Ранее россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина завоевали золотые медали чемпионата Европы по летним видам спорта в прыжках в воду с 10-метровой вышки в миксте.