Российские пловцы завоевали бронзу ЧЕ в эстафете

Сборная России заняла третье место на чемпионате Европы по плаванию в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем.
В составе российской команды выступали Климент Колесников, Владислав Гринев, Мария Каменева и Арина Опенышева. Спортсмены показали результат 3 минуты 24,50 секунды. Победителями стали французы (3.22,07), вторыми финишировали голландцы (3.23,97).
Для российских пловцов эта медаль стала 22-й на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Россияне завоевали восемь золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых наград. На объединенном чемпионате Европы российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете, в их активе 21 золотая, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей.
Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит в Глазго, Эдинбурге и Берлине и завершится 12 августа.