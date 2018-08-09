В Москве за развратные действия задержан детский тренер

Московский тренер был задержан по подозрению в развратных действиях по отношению к девочкам-подросткам, сообщает « Московский комсомолец ».

По информации издания, 45-летний детский тренер по настольному теннису, работающий в спортивном центре «Гармония» на улице Руставели на севере Москвы, был задержан и стал фигурантом уголовного дела по статье «Развратные действия».

Следствие полагает, что во время индивидуальных занятий мужчина догола раздевался перед по меньшей мере четырьмя ученицами 13-15 лет, прикасался к их ягодицам своим половым органом и трогал их грудь.