В Москве за развратные действия задержан детский тренер 

Московский тренер был задержан по подозрению в развратных действиях по отношению к девочкам-подросткам, сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, 45-летний детский тренер по настольному теннису, работающий в спортивном центре «Гармония» на улице Руставели на севере Москвы, был задержан и стал фигурантом уголовного дела по статье «Развратные действия».
Следствие полагает, что во время индивидуальных занятий мужчина догола раздевался перед по меньшей мере четырьмя ученицами 13-15 лет, прикасался к их ягодицам своим половым органом и трогал их грудь.
В конце апреля 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева обвинила тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина в сексуальных домогательствах. По ее словам, Тутмин трогал ее за ноги, предлагал сделать массаж и «построить отношения», а также шантажировал после отказа.