Призер Олимпиад ушла из сборной России

Велосипедистка Ольга Забелинская завершила процесс перехода из сборной России в команду Узбекистана. Об этом спортсменка рассказала ТАСС

По ее словам, факт смены спортивного гражданства был официально подтвержден Международным союзом велосипедистов (UCI).

«Хотелось бы уже в августе выступить на Азиатских играх», — подчеркнула Забелинская.

Представитель UCI в комментарии агентству подтвердил, что велосипедистка будет выступать за сборную Узбекистана, а также отметил, что спортсменка не имеет права участвовать в чемпионате мира 2018 и 2019 годов.

О решении отказаться от выступления за сборную России Забелинская рассказала 6 августа. Она объяснила, что опасается недопуска на Олимпийские игры 2020 года из-за своего гражданства.

«На 99 процентов уверена, что мое участие в Играх 2020 года под российским флагом окажется невозможным», — подчеркнула она.

Федерация велосипедного спорта России не согласна с позицией спортсменки и не одобрила ее переход в состав команды Узбекистана. Из-за этого она может попасть под карантин и пропустить Олимпиаду-2020.

Забелинская выиграла две бронзовые медали на Олимпиаде-2012 в велогонках на шоссе. Спустя четыре года она выиграла серебро и стала единственной российской спортсменкой, завоевавшей медали в этом виде программы на двух последних Играх.