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Призер Олимпиад ушла из сборной России
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Призер Олимпиад ушла из сборной России 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Велосипедистка Ольга Забелинская завершила процесс перехода из сборной России в команду Узбекистана. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.
По ее словам, факт смены спортивного гражданства был официально подтвержден Международным союзом велосипедистов (UCI).
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«Хотелось бы уже в августе выступить на Азиатских играх», — подчеркнула Забелинская.
Представитель UCI в комментарии агентству подтвердил, что велосипедистка будет выступать за сборную Узбекистана, а также отметил, что спортсменка не имеет права участвовать в чемпионате мира 2018 и 2019 годов.
О решении отказаться от выступления за сборную России Забелинская рассказала 6 августа. Она объяснила, что опасается недопуска на Олимпийские игры 2020 года из-за своего гражданства.
«На 99 процентов уверена, что мое участие в Играх 2020 года под российским флагом окажется невозможным», — подчеркнула она.
Федерация велосипедного спорта России не согласна с позицией спортсменки и не одобрила ее переход в состав команды Узбекистана. Из-за этого она может попасть под карантин и пропустить Олимпиаду-2020.
Забелинская выиграла две бронзовые медали на Олимпиаде-2012 в велогонках на шоссе. Спустя четыре года она выиграла серебро и стала единственной российской спортсменкой, завоевавшей медали в этом виде программы на двух последних Играх.
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