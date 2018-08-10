Сборная РФ по плаванию превзошла достижения СССР

Российская сборная по плаванию превзошла достижения команды СССР, установив рекорд по числу наград на чемпионатах Европы.
Российские спортсмены завоевали 26 медалей (по 10 золотых и серебряных, шесть бронзовых). Второе место занимает Великобритания (девять золотых, семь серебряных, восемь бронзовых), третье — Италия (шесть золотых, пять серебряных, 11 бронзовых)
По числу золотых медалей (без учета соревнований на открытой воде) на ЧЕ сборная России повторила успех СССР 1981 года, но тогда у сборной было 24 медали (семь серебряных, семь бронзовых), передает ТАСС.
Отметим, что Россия также лидирует в общекомандном зачете объединенного ЧЕ по летним олимпийским видам спорта. Соревнования проходят в Глазго, Эдинбурге и Берлине.
Напомним, женская сборная России впервые с 1991 года выиграла эстафету в плавании на дистанции 4×100 м смешанным стилем.