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Сборная РФ по плаванию превзошла достижения СССР
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Сборная России по плаванию превзошла достижения СССР 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Jon Olav Nesvold/Bildbyran/Zuma/Global Look Press
Российская сборная по плаванию превзошла достижения команды СССР, установив рекорд по числу наград на чемпионатах Европы.
Российские спортсмены завоевали 26 медалей (по 10 золотых и серебряных, шесть бронзовых). Второе место занимает Великобритания (девять золотых, семь серебряных, восемь бронзовых), третье — Италия (шесть золотых, пять серебряных, 11 бронзовых)
По числу золотых медалей (без учета соревнований на открытой воде) на ЧЕ сборная России повторила успех СССР 1981 года, но тогда у сборной было 24 медали (семь серебряных, семь бронзовых), передает ТАСС.
Отметим, что Россия также лидирует в общекомандном зачете объединенного ЧЕ по летним олимпийским видам спорта. Соревнования проходят в Глазго, Эдинбурге и Берлине.
Напомним, женская сборная России впервые с 1991 года выиграла эстафету в плавании на дистанции 4×100 м смешанным стилем.
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