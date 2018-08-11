Во Франции 21-летний регбист скончался после травмы на поле

Во Франции произошел инцидент с участием молодого регбиста, который скончался сразу после товарищеского матча между клубами "Орийак" и "Родез". Он пострадал при столкновении на поле и был вынужден покинуть матч, передает "НьюИнформ".

Сообщается, что 21-летний спортсмен получил травмы во время регбийного матча, после чего отправился в раздевалку. Спустя непродолжительное время он почувствовал себя плохо, несколько раз терял сознание. Врачи попытались оказать помощь молодому мужчине, однако предпринимаемые ими меры не принесли результатов. Он скончался на месте происшествия.

Отмечается, что причина смерти, а также ее возможная связь с травмой, полученной регбистом во время матча, будут установлены после вскрытия тела и заключения эксперта.

По факту данного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.