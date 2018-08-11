Ещё
21-летний регбист скончался после травмы на поле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во Франции 21-летний регбист скончался после травмы на поле 

Газета.Ru 23 часа назад
Фото: depositphotos.com
Во Франции произошел инцидент с участием молодого регбиста, который скончался сразу после товарищеского матча между клубами "Орийак" и "Родез". Он пострадал при столкновении на поле и был вынужден покинуть матч, передает "НьюИнформ".
Сообщается, что 21-летний спортсмен получил травмы во время регбийного матча, после чего отправился в раздевалку. Спустя непродолжительное время он почувствовал себя плохо, несколько раз терял сознание. Врачи попытались оказать помощь молодому мужчине, однако предпринимаемые ими меры не принесли результатов. Он скончался на месте происшествия.
Отмечается, что причина смерти, а также ее возможная связь с травмой, полученной регбистом во время матча, будут установлены после вскрытия тела и заключения эксперта.
По факту данного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Газета.Ru: последние новости
В Подмосковье парашютист разбился о здание аэродрома Россиянин Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на дистанции 25 км Семилетняя итальянская пловчиха скончалась от укуса ядовитой медузы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство чемпиона по ММА попало на видео19
Российских футболистов оставили без обедов27
Роналду забил первый гол за «Ювентус»
«А можно по-русски?»42
Новый скандал в спорте: россиянина лишили золота17
Видео
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
01:12
Футболист повздорил с одноклубником и пожалел
Футбол
00:39
Шарапову не пустили на турнир в США
Теннис
00:46
«Безумный» гол африканца сочли лучшим в году
Футбол
05:24
Россию лишают шансов на медали Олимпиады
Хоккей Статьи
04:09
Без шансов на спасение: медуза убила юную звезду
Летние виды спорта Статьи
01:03
Украинская бегунья довела соперницу до финиша
Летние виды спорта
00:36
Скандал из-за фото: почему россиянина лишили золота
Легкая атлетика Статьи
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
00:42
Баскетболист забросил мяч с летящего самолета
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение