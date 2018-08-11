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Опытный спортсмен разбился насмерть о здание аэропорта
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Парашютист разбился насмерть о здание аэропорта 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Подмосковье парашютист погиб, ударившись о здание аэродрома Большое Грызлово. Сообщается, что мужчина был опытным спортсменом.
По имеющейся информации, парашютист выполнял фигуру «свуп» — горизонтальное скольжение на сверхмалой высоте. Он неточно определил расстояние до земли и, в ходе, разворота начал беспорядочно маневрировать. В результате он сбился с траектории и ударился в административный корпус аэропорта, разбившись насмерть. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области. Следователи проводят проверку по факту трагедии.
Как писал News.ru, в мае в Татарстане два парашютиста столкнулись в воздухе, и в результате погибли. Один из мужчин скончался по дороге в больницу, а второй — в реанимации.
На счету у каждого из погибших не менее 600 прыжков.
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Комментарии6  Ещё 12 источников 
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