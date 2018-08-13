Изнасилованная чемпионка страдает после смерти тренера

Изнасилованная олимпийская чемпионка страдает после смерти тренера

Тренер и наставник украинки Татьяны Гуцу умер 10 августа. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о смерти Виктора Дикого в соцсетях.

"Ангелом-хранителем" назвала своего тренера Татьяна Гуцу. О причинах смерти Виктора Дикого не сообщается. Известно, что похороны состоятся в США 14 августа.

Напомним, 17 октября 2017 года олимпийская чемпионка сообщила на своей странице в Facebook, что в 1991 году, когда ей было 15 лет, ее якобы изнасиловал партнер по сборной Виталий Щербо . Спортсменка назвала его монстром и заявила, что гимнаст больше не сможет ее унизить. Из поста следует, что об этом знали два других члена сборной. Позже Гуцу стала сожалеть о том, что назвала имя Щербо. Она выразила надежду, что Виталий стал другим человеком, а та ошибка была исключением из его жизненных правил.

Тем временем советский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо подал на украинку в суд. Он обвинил Татьяну Гуцу во лжи. Родственники спортсмена также уверена, что женщина решила заработать на резонансном обвинении.

"Мое сердце разрывается, объявляя о том, что мой тренер, мой наставник в моей спортивной карьере, мой папа Виктор Дикий умер… Я буду скучать по тебе, буду скучать по нашим разговорам, по твоему голосу, по твоим звонкам, буду скучать по твоим словам о любви и воодушевлении, ты всегда был моим ангелом-хранителем", — говорится в сообщении о смерти тренера на странице Гуцу в Facebook.

На счету 41-летней Татьяны Гуцу — золото Олимпийских игр в Барселоне (1992), а также победы на чемпионатах мира и Европы по спортивной гимнастике.