Великий спортсмен угодил в психбольницу

Ворвался в дом Тиля Швайгера и напал на проститутку. Чемпион в беде

Великий спортсмен сорвался и угодил в психбольницу. Он не первый — в своё время там лечились футболисты, пловцы и даже игрок «Спартака»

Легендарный чемпион влип по самую макушку. Такое бывает. Ворвался в дом звёздного актёра, угрожал расправой элитной проститутке. Как только выпустили на свободу — угодил в психиатрическую клинику.

Речь об олимпийском чемпионе и чемпионе мира, единственном немецком велосипедисте истории, которому удалось выиграть «Тур де Франс». В начале века Яна Ульриха считали символом велоспорта, а сейчас его в психушке навещают известные друзья. Как это получилось?

Допинг

Проблемы Яна начались в 2006 году, когда испанская полиция раскрыла знаменитую допинговую сеть, во главе которой стоял доктор Эуфемиано Фуэнтес. Расследование выявило, что среди спортсменов, работавших у Фуэнтеса, был и Ульрих. Колоссальное давление заставило немца год спустя объявить о завершении карьеры. Суды длились невероятно долго, лишь в 2012 году Спортивный арбитражный суд признал вину Ульриха и аннулировал все его результаты с мая 2005 года. К счастью для спортсмена, основные победы были добыты до этой даты.

Всё могло бы обойтись небольшими потерями, однако затем Ульрих дал интервью Sky Sports, где признался, что в то время в велоспорте все принимали допинг. Этим он хотел защитить своего друга и соперника Лэнса Армстронга.

Тиль Швайгер и проститутка

Август 2018 года стал кошмаром для немецкого спортсмена. Сначала он ворвался в дом к знаменитому актёру Тилю Швайгеру на Мальорке. Ульрих и Швайгер имеют дома в Испанию недалеко друг от друга, и на протяжении долгого времени соотечественники сохраняли дружеские отношения. Ульриху не понравилось, что Швайгер закатил шумную вечеринку в своём особняке и мешал ему отдыхать. Спортсмен влетел в дом актёра и, по словам очевидцев, принялся разгонять всех гостей метлой. Пришлось вызывать полицию.

Буквально через пару дней Ульриху захотелось воспользоваться услугами элитной проститутки в одном из отелей Франкфурта. Пока точно неизвестно, что именно не понравилось немцу, но свидетели увиденного в один голос подтвердили: Ульрих находился в крайне неадекватном состоянии и 31-летней женщине грозила реальная опасность.

Армстронг спешит на помощь

По статье «угроза убийством» на него завели дело. До окончания следствия Ульрих был выпущен на свободу под залог, но тут же у него случилась паническая атака — так на языке медиков называют необъяснимый и мучительный приступ тяжёлой тревоги, сопровождаемый беспричинным страхом, в сочетании с различными симптомами.

Естественно, немца отправили в психиатрическую больницу. На помощь спортсмену пришёл его близкий друг американец Лэнс Армстронг . Как мы уже отмечали ранее, Ульрих в своё время не раз вставал на сторону Лэнса в различных ситуациях, и сейчас американец посчитал, что не может оставаться в стороне. Армстронг прилетел в клинику в Германию, чтобы провести время с Ульрихом.

«Многие знают, как сильно я люблю Яна Ульриха. Он всегда был для меня особенным соперником. Я всегда относился к нему с уважением и опаской, он мотивировал меня на работу и достижение более высокого уровня. Сейчас у друга сложный период в жизни. Я решил прилететь в Германию, чтобы побыть с ним несколько дней. Пожалуйста, поддержите Яна в своих мыслях и молитвах. Сейчас он нуждается в нашей поддержке», — отметил Лэнс.

Другие спортсмены, которые срывались

Пример Ульриха для большого спорта не редкость. В 2008 году лечение в психиатрической лечебнице для алкоголиков проходил легендарный игрок сборной Англии по футболу Пол Гаскойн . Кстати говоря, в тот момент ему активно помогал боксёр Майк Тайсон , который, по его словам, в своё время испытывал схожие проблемы.

Несколько дней назад о борьбе с сильнейшей депрессией в очередной раз заявил 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс . Из российских спортсменов вспоминается пример бывшего вратаря футбольного «Спартака» Алексея Зуева , который проходил лечение в Научном центре психологического здоровья на Каширке в связи с психическими отклонениями.

К счастью, Алексею тогда помогли, и сейчас он успешно продолжает карьеру в «Спартаке», но уже в пляжном футболе.