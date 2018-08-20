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Дзюдоистка бросила спорт и растолстела до 200 килограммов
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Дзюдоистка бросила спорт и растолстела до 200 килограммов 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Jens Büttner / DPA / Globallookpress.com
Китайская дзюдоистка Го Чэнъянь после ухода из спорта стала меньше заниматься и набрала около 100 килограммов. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Го занималась дзюдо с семи лет. В 2008 году, когда ей было 17 лет, она участвовала в отборочных соревнованиях перед чемпионатом Китая по дзюдо и заняла третье место в провинции Ляонин в весовой категории до 78 килограммов.
Через год ей пришлось отказаться от участия в соревнованиях из-за травм. После этого девушка значительно сократила физические нагрузки и стала быстро терять форму. В течение следующих девяти лет ее вес значительно увеличился и приблизился к 200 килограммам.
«Люди доставали мобильники и фотографировали меня, когда я шла по улице, — жалуется Го. — В торговых центрах на меня показывали пальцем». Кроме того, бывшей спортсменке стало трудно пользоваться общественным душем, а таксисты отказывались ее подвозить.
В начале июля женщина записалась на программу похудения в больнице в городе Чанчунь, провинция Гирин. За несколько недель ей удалось сбросить 30 килограммов. Она рассчитывает похудеть еще на 50 килограммов, а со временем сократить вес до 65–70 килограммов.
В феврале сообщалось, что мексиканец Хуан Педро Франко, в 2017 году признанный самым толстым мужчиной в мире, похудел до 453 килограммов. Ранее его вес составлял 590 килограммов.
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