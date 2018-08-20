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Штокалов получит бронзовую медаль ОИ в Рио-де-Жанейро
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Штокалов получит бронзовую медаль ОИ в Рио-де-Жанейро 

News.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Россиянин Илья Штокалов получит бронзовую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Это стало возможным после аннулирования результата Сергея Тарновского.
На Олимпиаде-2016 Сергей показал третий результат в финальном заезде на 1000 метров среди каноистов. Молдавского спортсмена дисквалифицировали в январе прошлого года. В его крови было обнаружено запрещенное вещество. Тарновскому запрещено участвовать в соревнованиях 4 года. Отмечу, что гребец отрицает свою вину, и недавно стал волонтёром антидопингового центра Молдавии. Он будет пропагандировать идеалы чистого спорта и рассказывать молодым спортсменам о вреде употребления запрещённых веществ.
Илье Штокалову теперь нужно выбрать время для вручения ему бронзовой медали и вернуть диплом МОК за четвертое место.
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