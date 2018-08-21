Японцы заставили рестлеров драться по-настоящему

Этим японцам надоело притворство. Они заставили рестлеров драться по-настоящему

Если кто-то считает, что до расцвета UFC в мире смешанных единоборств было не на что посмотреть — он ошибается. В Японии 90-х усилиями двух профессиональных рестлеров возник один из самых влиятельных турниров, породивших множество современных гладиаторов. «Лента.ру» о явлении «шутфайтинга» и турнирах Pancrase.

Кровавый спорт

Смешанные единоборства часто связывают с успехами ранних UFC, джиу-джитсу Грейси и американским подпольем. Но в 90-е спорт будущего творили и в Японии — вчерашние профессиональные рестлеры обменивались настоящими ударами (причем делая это без перчаток), душили и ломали друг-друга всерьез. Японский «шутфайтинг» был гибридом борьбы и ударных техник, он стал прообразом современного смешанного стиля. Этот спорт прожил недолго, но воспитал многих будущих звезд UFC.

Под ширмой постановочных боев смешанные единоборства (MMA) проникали в массы не через черный вход, как это происходило в Америке. Там на ранних этапах турниры приходилось скрывать от властей, пользуясь гостеприимством индейских резерваций. В Японии напротив, шут-рестлеры творили при толпе зрителей и с максимальным освещением.

В промоушенах, предлагающих публике настоящий рестлинг в те времена, недостатка не было. Но в основном суть про рестлинга не менялась. Соревновательный элемент все также отсутствовал: бои лишь выглядели, но не были настоящими. Отчасти это было продиктовано желанием снизить риск получения травм и иметь плотный и нерушимый график выступлений. А вот ребята в Pancrase, как правило, дрались всерьез.

Pancrase основали прославленные рестлеры Масакацу Фунаки и Минору Судзуки. Оба бойца были учениками легендарного Антонио Иноки. Бой между Иноки и самим Мухаммедом Али в 1976-м стал своего рода предтечей всех поединков смешанного стиля (поединок по специальным правилам продлился аж 15 раундов и завершился ничьей. Для фанатов Али этот момент считается одним из самых позорных в карьере чемпиона, — прим. «Ленты.ру»). Именно он и вдохновил Фунаки и Судзуки покинуть промоушен и основать собственный. И на этот раз практически полностью отказаться от постановочных матчей.

«Ненастоящих боев было не так-то и много. Может четыре или пять всего. И то, до того как я там дрался. Ненавижу, когда люди считают, что в Pancrase часто делали результат. Они просто не представляют, о чем говорят», — вспоминает Гай «Песочный человек» Мезгер, начинавший путь воинской славы именно в Pancrase, а впоследствии выступавший в PRIDE и UFC (где стал чемпионом в легком весе на 13-м турнире).

Чтобы разобраться в точности, какой бой разворачивался по сценарию, а где бойцы дрались от души — можно лишь пристально отсматривая поединки в Pancrase. Но, бытует мнение, что постановкой отцы-основатели промоушена промышляли особенно активно на первых порах. Когда особенно требовалось привлечь внимание к Pancrase, сколотить аудиторию.

Кроме того, Фунаки и Судзуки не были кабинетными боссами. Репутацию турниров они нарабатывали собственным потом. Участвуя в боях с заведомо более слабым соперником — а оба японца были грепплерами от бога — рестлеры заигрывались, чтобы бой выглядел более интересным. Однажды Фунаки доигрался. На ринге он выступал против американца Джейсона Де Лючии — мастера кунг фу, вписавшего свое имя в историю благодаря появлению в первом турнире UFC, а во втором — пострадав от самого Хойса Грейси.

Ради шоу Фунаки позволил Де Лючии поймать себя на болевой на колено. Японец просчитался. До спасительного каната, касание которого означало бы по правилам разведение бойцов, он так и не дотянулся. Фунаки не только проиграл в том бою. Рестлер серьезно повредил в тот день колено.

Из-за неразберихи с тем, где в «шутфайтинге» кончается цирк и начинается реальный бой, многие поединки по ошибке были записаны в настоящие. И, естественно, просочились в рекорды бойцов и популярные базы данных, таких как Sherdog. Так, например, бой российского олимпийского чемпиона Александра Карелина и Акиры Маэды записали в соревновательные. Хотя для специалистов здесь нет никакого секрета — то было всего лишь представление. Человечество пока не заслужило увидеть бойца уровня Карелина в боях без правил.

Клоуны и чемпионы

Шутфайтинг так и остался в 90-х. Промоушены адаптировались под правила MMA, в свою очередь обкатанные десятками турниров за океаном. Но наследие шутфайтинга нельзя игнорировать. Множество бойцов и даже будущих чемпионов UFC начинали именно под эгидой Pancrase.

В промоушене вскормили одну из главных звезд MMA 2000-х голландского убийцу Баса Рюттена. Удары по печени стали визитной карточкой европейца еще в бытность его выступлений в Японии. Сам Рюттен шутил, что пускай льва можно одолеть только удушающим со спины, но он все таки попробовал бы проработать печень хищника. Брутальная внешность и кикбоксерская база сделали Рюттена сверхзрелищным бойцом. Он трижды становился чемпионом Pancrase, побеждал и его создателей Фунаки и Судзуки. Голландец не затерялся и в UFC, где примерил на себя пояс чемпиона в тяжелом весе.

Сводные братья Кен и Фрэнк Шэмроки также вписали свои имена в историю как первых турниров UFC, так и зарождавшегося Pancrase. Фрэнк становился чемпионом в обеих организациях. А Кен так и вовсе дослужился до места в Зале славы UFC.

Бои в Pancrase главным образом через своих бойцов, нагнувших не одного соперника уже в других промоушенах, доказали свою легитимность. А вот в других организациях появлялись прохиндеи.

Барт Вэйл светил звезднополосатыми шортами в турнирах Rings. Порезав лучшие эпизоды своих японских баталий и вежливо умолчав о том, что в каждом из них победитель был известен заранее, Вэйл вернулся на родину и принялся ковать железо на возросшем интересе к боевым искусствам.

Журнал Black Belt, с лопаты скармливавший американцам истории про прикосновения смерти и тайных турнирах ниндзя, ухватился за бойца-патриота, ставшего чемпионом в стране восходящего Солнца.

Отдавая должное американцу, он все таки пытался построить карьеру в смешанных единоборствах. В 1995 году на турнире World Combat Championships ему даже удалось победить одного оппонента. Правда, в том бою на стороне Вэйла были целых двадцать килограммов преимущества. Следующим соперником должен был стать Ренцо Грейси, но американец технично слился с турнира. Остальные попытки закрепиться в мире MMA не увенчались для него успехом. Был бой и в кикбоксинге под эгидой солидного K-1. Вэйла представили как человека, побившего самого Кена Шэмрока. Но данное преувеличение не помогло (бой с Шэмроком был явно постановочным), и Вэйл в очередной раз бесславно проиграл.