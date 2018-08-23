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Названы причины недопуска сбежавшей чемпионки до Азиатских игр
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Названы причины недопуска сбежавшей чемпионки до Азиатских игр 

Рамблер 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Велогонщица Ольга Забелинская, сменившая российское спортивное гражданство на узбекское, не приняла участие в гонке на Азиатских играх из-за жалобы соперников. Об этом со ссылкой на тренера женской сборной Вьетнама по велоспорту сообщает ТАСС.
Николай Курков рассказал, что накануне старта групповой шоссейной велогонки представители команды, которую он тренирует, а также представители сборных Тайланда и Малайзии потребовали снять Забелинскую с гонки, сославшись на правила Международного союза велосипедистов. Согласно им, смена спортивного гражданства занимает полтора-два года, тогда как Забелинская всего два месяца назад участвовала в чемпионате России.
Сначала организаторы Азиатских играх, Олимпийский совет Азии, ответили, что переход Забелинской был согласован федерациями велоспорта России и Узбекистана, однако позже обратились в Международный союз велосипедистов, после чего, не уточнив причин, сообщили о снятии Забелинской с турнира.
«Видимо, никто здесь не захотел брать на себя ответственность», — предположил Курков, уточнив, что в ОСА не знали всех деталей перехода.
Ольга Забелинская, обладательница трех олимпийских медалей, сменила спортивное гражданство в нынешнем августе. Свое решение 38-летняя велосипедистка объяснила высокой вероятностью того, что сборная России не будет допущена до следующих Олимпийских игр из-за допингового скандала.
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