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Закарин во второй раз стал отцом
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Закарин во второй раз стал отцом 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Чемпион России 2013 и 2017 года в индивидуальной гонке на время, победитель одного этапа «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия», российский велогонщик Ильнур Закарин, выступающий за команду Katusha-Alpecin, во второй раз стал отцом. Его супруга Виктория родила сына. В июле 2016 года в их семье родилась дочь
«Привет, Макс! Знакомиться будем сразу после «Вуэльты»! P. S. Вика, словами не передать, как я счастлив», — написал Закарин в своём «инстаграме».
В начале недели стало известно, что Закарин вошёл в состав Katusha-Alpecin на «Вуэльту»-2018, которая стартует 25 августа. Россиянин будет капитаном команды.
В генеральной классификации «Тур де Франс» 2018 года Ильнур продемонстрировал девятый результат. Победу одержал британец Герейнт Томас из Sky.
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