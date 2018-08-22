Закарин во второй раз стал отцом

Чемпион России 2013 и 2017 года в индивидуальной гонке на время, победитель одного этапа «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия», российский велогонщик Ильнур Закарин , выступающий за команду Katusha-Alpecin, во второй раз стал отцом. Его супруга Виктория родила сына. В июле 2016 года в их семье родилась дочь

«Привет, Макс! Знакомиться будем сразу после «Вуэльты»! P. S. Вика, словами не передать, как я счастлив», — написал Закарин в своём «инстаграме».

Публикация от Ilnur Zakarin (@zakarin444) 22 Авг 2018 в 12:22 PDT

В начале недели стало известно, что Закарин вошёл в состав Katusha-Alpecin на «Вуэльту»-2018, которая стартует 25 августа. Россиянин будет капитаном команды.

В генеральной классификации «Тур де Франс» 2018 года Ильнур продемонстрировал девятый результат. Победу одержал британец Герейнт Томас из Sky.