«Потому что сильная»: сбежавшей чемпионке запретили выступать

Призер Олимпийских игр по велоспорту Ольга Забелинская , сменившая спортивное гражданство с российского на узбекское, не была допущена до группового заезда в составе ее новой команды на Азиатских играх. Причиной стал протест Федерации велоспорта Вьетнама. Сама Забелинская объясняет такие действия соперников тем, что они ее опасаются.

Велогонщица Ольга Забелинская, ранее выступавшая за Россию, не смогла выйти на старт группового заезда на Азиатских играх, которые проходят в Индонезии. Как заявила сама спортсменка, причиной стал протест Федерации велоспорта Вьетнама.

«Сегодня на Азиатских играх состоялась групповая гонка, в которой я должна была участвовать. Я уже была заявлена, получила номер, транспондер. Но в итоге накануне поменяли стартовый протокол, я не стартовала.

Меня сняли с гонки из-за протеста, который подали представители вьетнамской федерации», — цитирует Забелинскую ТАСС.

Также велогонщица поделилась мнением о том, почему соперники пошли на такой шаг.

«Никто, кроме Вьетнама, не имел ничего против моего участия в этой гонке. А вьетнамцы еще хотели взять к себе в союзники Таиланд, но тот в конечном итоге снял все претензии в отношении меня. Почему в отношении меня подан протест? Потому что сильная, многие еще помнят, как я выиграла серебро в Рио-де-Жанейро», — сказала спортсменка.

Следующий заезд пройдет 24 августа. Забелинская рассказала, что представители сборной Узбекистана прилагают все усилия для того, чтобы она смогла принять участие в гонке на время.

«А отстоять мое право выступить в сегодняшней гонке не получилось. Слишком поздно был подан протест, не успели ничего предпринять», — сообщила велосипедистка.

Снятие Забелинской с гонки не помогло спортсменкам из сборной Вьетнама взобраться на пьедестал почета. Лучшей среди представительниц южноазиатской страны стала Нгуен Тхи Тхак, занявшая пятое место.

Забелинская сообщила о своем решении покинуть сборную России в начале августа. Говоря о причинах смены спортивного гражданства, велогонщица призналась, что у нее есть опасения, связанные с возможным недопуском до Олимпийских игр 2020 года в Токио.

«Я не чувствую возраста и в столице Японии готова бороться за медали.

Но вы же сами видите, что происходит вокруг российского спорта на двух последних Олимпиадах. Началось все в Рио, затем в Пхенчхане ситуация усугубилась и, по моим ощущениям, в Токио будет еще хуже.

На 99% уверена, что мое участие в Играх 2020 года под российским флагом окажется невозможным», — сказала Забелинская в интервью «Матч ТВ».

Также Забелинская выразила мнение, что в Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) недооценивали ее заслуги и преувеличивали сумму денег, затраченную на подготовку спортсменки к главным стартам четырехлетия.

«В ФВСР говорили, что в меня за последние два олимпийских цикла вложены большие деньги. Но в реальности все немного не так.

Думаю, что принесла стране даже больше, чем в меня было вложено.

Судите сами: к Лондону я готовилась отдельно, а завоевала там две бронзы. Остальные деньги федерации инвестировались в спортсменов, которые не принесли стране ничего, — мои медали оказались единственными для российского велоспорта», — заявила спортсменка.

В составе сборной России гонщица приняла участие на двух Олимпиадах. В 2012 году на Играх в Лондоне она стала двукратным бронзовым призером — в групповой гонке и в гонке с раздельным страртом. Спустя четыре года в Рио-де-Жанейро Забелинская взяла серебряную медаль в индивидуальной гонке.

Решение россиянки выступать за сборную Узбекистана не оценили в ФВСР.

«С нашей стороны никакой договоренности не будет.

Мы будем категорически против этого перехода, поэтому ее в любом случае будет карантин на два года.

В случае с Олимпиадами действует трехлетний карантин, поэтому она пропустит Игры 2020 года, если пойдет на смену спортивного гражданства», — заявил генеральный директор ФВСР Юрий Кучерявый.

Несмотря на недовольство представителей российского велоспорта, Забелинская была включена в состав сборной Узбекистана на Азиатские игры, а Международный союз велосипедистов (UCI) официально утвердил смену спортивного гражданства Ольги.