«Всё серое, всё плохо»: Ефимова о России

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала порталу Sport24, чем тренировки в России отличаются от тренировок в США.

По словам трехкратной медалистки Олимпийских игр, российские тренеры физически и эмоционально нагружают подопечных, тогда как американские не «убивают в бассейне», а учат «наслаждаться процессом».

Например, американцы вносят в свои тренировки элемент игры и веселья. Также Ефимовой нравится, что в Калифорнии солнечно, а бассейн, в котором она занимается, открытый. В России же «все грустные», в бассейнах «все серое», почему пловцы приходят туда «пинками под зад».

«Все плохо», — подытожила она.

Кроме того, Ефимова считает, что российская система, когда один тренер занимается максимум с тремя учениками, хуже американской, когда на одного наставника приходится по 70 человек. По словам пловчихи, конкуренция «заводит» и заставляет работать.

Юлия Ефимова с 2011 года живет и тренируется в Соединенных Штатах.