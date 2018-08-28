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«Всё серое, всё плохо»: Ефимова о России
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«Всё серое, всё плохо»: Ефимова о России 

Рамблер 14 часов назад
Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала порталу Sport24, чем тренировки в России отличаются от тренировок в США.
По словам трехкратной медалистки Олимпийских игр, российские тренеры физически и эмоционально нагружают подопечных, тогда как американские не «убивают в бассейне», а учат «наслаждаться процессом».
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Например, американцы вносят в свои тренировки элемент игры и веселья. Также Ефимовой нравится, что в Калифорнии солнечно, а бассейн, в котором она занимается, открытый. В России же «все грустные», в бассейнах «все серое», почему пловцы приходят туда «пинками под зад».
«Все плохо», — подытожила она.
Кроме того, Ефимова считает, что российская система, когда один тренер занимается максимум с тремя учениками, хуже американской, когда на одного наставника приходится по 70 человек. По словам пловчихи, конкуренция «заводит» и заставляет работать.
Юлия Ефимова с 2011 года живет и тренируется в Соединенных Штатах.
Комментарии424  Ещё 7 источников 
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