«В США не гонят пинками под зад»: Ефимова разругала Россию

Трехкратный олимпийский призер по плаванию Юлия Ефимова раскритиковала систему подготовки спортсменов в России, заявив, что «у нас все грустные, приходят в бассейн, где все серое, все плохо», а в США люди идут заниматься сами, а не «пинками под зад». Пловчиха долгое время тренировалась в США, откуда была вынуждена уехать в 2016 году после вспыхнувшего допингового скандала. Тем не менее в 2018 году Ефимова снова провела сборы в Америке, поскольку «в России пока нет условий».

Известная российская пловчиха Юлия Ефимова, которая является трехкратным призером Олимпийских игр, проводит последние летние дни на отдыхе в Москве.

Скорее всего, выбор российской столицы обусловлен тем, что уже 7 сентября Юлии предстоит вновь погрузиться (в прямом смысле слова) в борьбу за медали — в Казани состоится один из этапов Кубка мира по плаванию.

В других обстоятельствах спортсменка, вероятно, отправилась бы в США — именно там она обычно проводит тренировки и, соответственно, большую часть своего времени.

Выбор заокеанского государства в качестве постоянного места для тренировочных сборов Ефимова объяснила просто.

«У нас, в России, я пока не вижу условий, а в США чувствую себя хорошо. Особенно в плане климата. Если я в тепле умудряюсь простыть, то представьте, насколько чаще болела бы тут», — цитирует спортсменку «СЭ».

Привлекает пловчиху и другой подход американцев к занятиям — более легкий и позитивный.

«В 16 лет я хотела бросить плавание из-за тяжелых тренировок и эмоциональной нагрузки.

А в Америке другой подход: тренер должен научить тебя наслаждаться процессом, а не убивать в бассейне.

То есть ты можешь тренироваться по 8 км два раза в день, потом зал, все будет тяжело и плохо, но если ты дашь хотя бы одну тренировку игровую, веселую, то уже будет намного проще», — приводит слова Ефимовой Sport24.

Этим легким подходом спортсменка объясняет и успех сборной России на недавнем чемпионате Европы по объединенным летним видам спорта, где национальная команда завоевала 66 медалей — 31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых — и победила в общем зачете. По мнению олимпийского призера, у молодого поколения российских пловцов сложился другой менталитет, который позволяет атлетам оставаться расслабленными и получать искреннее удовольствие от своего вида спорта — а это главный ключ к успеху.

Сама Ефимова, например, вспоминает свои занятия в Лос-Анджелесе с большим удовольствием.

Тренеры, люди вокруг приходят в бассейн не пинками под зад, как у нас. У нас все грустные, приходят в бассейн, где все серое, все плохо.

И так очень тяжело, а еще тренироваться надо. А там приходишь — солнце, весело, и тренеры дают позитив. Вроде ты профессиональный спортсмен, но все делаешь с пофигизмом и удовольствием», — отметила пловчиха.

Также Ефимова назвала преимуществом американской системы тот факт, что в США пловцы занимаются большими группами человек по 70, в то время как в России больше практикуют индивидуальный подход. По мнению спортсменки, наблюдения за многочисленными партнерами по тренировке вдохновляют и заставляют стараться еще больше.

«Увидишь, что кто-то тебя обгоняет, и начинаешь заводиться и работать», — рассказывала пловчиха.

Любопытно, что ранее россиянка была вынуждена сделать серьезную паузу в своих занятиях на территории США.

Произошло это из-за вспыхнувшего в 2016 году допингового скандала, в результате которого многие российские спортсмены были отстранены от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Такая же история чуть не приключилась и с Ефимовой.

В ее карьере был один положительный допинг-тест, сданный в 2013 году во внесоревновательный период. Пловчиха призналась, что по неосторожности приняла биодобавку, в которой оказалось запрещенное вещество. За невнимательность ее наказали дисквалификацией на 1,5 года.

Эта история всплыла, когда в докладе Ричарда Макларена было сделано предположение о наличии допинговой системы в России. Вскоре американский тренер Дэвид Сало прекратил сотрудничество с россиянкой.

Ефимову пытались отстранить и от участия в Играх, однако она все же сумела добиться права поехать в Рио (возможно, именно потому, что на тот момент уже пять лет тренировалась за границей) и завоевала там две серебряных медали.

По завершении соревнований спортсменка заверила, что все равно вернется в США, даже несмотря на неожиданное прощание с предыдущим тренером.

«Я приеду в Лос-Анджелес. Жить в Америке легче, чем в России. В США люди улыбчивые, все друг за друга, чувствуют себя командой. А в России жизнь непростая», — объясняла свое решение спортсменка в интервью CNN.

Тем не менее в США что-то не сложилось (возможно, снова помешали последствия допингового скандала), и Ефимова все-таки переехала в Россию, где возобновила тренировки под руководством своего отца. Еще в январе 2017 года Юлия подчеркивала, что все эти события напрочь отбили у нее желание заниматься в Америке.

Тем не менее в 2018 году спортсменка снова отправилась на тренировки в США. Судя по всему, позитивный подход и климат все-таки способны перевесить любые разногласия.