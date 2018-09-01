Индонезия поборется за проведение Олимпиады-2032

Президент Индонезии Джоке Видодо заявил руководителю Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху о намерении подать заявку на проведение в стране летних Олимпийских игр 2032 года.

«Опыт подготовки и проведения Азиатских игр этого года дал нам понимание, что Индонезия готова принять и Олимпиаду. Мы получили самые высокие оценки руководителей мирового спорта за уровень организации Азиатских игр», — цитирует Видодо Inside the Games.

При этом Бах считает, что Индонезия имеет высокие шансы на проведение соревнований.

В этом году Индонезия примет Азиатские игры, которые пройдут в период с 18 августа по 2 сентября.

Ранее Южная Корея предложила КНДР создать объединённые команды на Олимпиаде-2020 в Токио.