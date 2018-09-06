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Страхов подписал контракт с Katusha-Alpecin
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Велогонщик Страхов подписал полноценный контракт с Katusha-Alpecin 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский велогонщик Дмитрий Страхов подписал контракт со швейцарской командой Katusha-Alpecin.
«Страхов хорошо проявил себя в тех гонках, в которых выступал в качестве стажёра. Он хорошо интегрировался в команду. Мы приняли решение подписать с ним контракт на два года», — приводит РИА Новости слова генерального менеджера команды Жозе Азаведу.
23-летний Страхов выступал за Katusha-Alpecin в качестве стажёра с 1 августа.
Ранее стало известно, что победители «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс» пропустят чемпионат мира по шоссейным велогонкам.
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