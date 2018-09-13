Ещё
Британцы выступили против российского спорта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британцы выступили против российского спорта 

Lenta.ru + ещё 46 9 часов назад
Фото: Lenta.ru
Британская антидопинговая комиссия спортсменов обратилась к руководству Всемирного антидопингового агентства (WADA) с открытым письмом в преддверии заседания исполкома организации. Сообщение появилось на сайте Sports Integrity Initiative.
В письме британские спортсмены просят не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА): «От имени британской антидопинговой комиссии спортсменов и других атлетов со всего мира мы просим вас настаивать на сохранении нынешней позиции WADA относительно восстановления членства России в организации».
По мнению британских спортсменов, два из условий, которые были поставлены России в соответствии с дорожной картой, не выполнены. «Возвращение РУСАДА в таких условиях станет катастрофой для чистого спорта. Спортсмены настаивают на том, чтобы WADA придерживалось дорожной карты и не сворачивало с пути, не подводило чистый спорт», — отметили в комиссии.
Очередное решение о статусе РУСАДА будет принято 20 сентября на исполкоме WADA, который пройдет на Сейшельских островах.
В 2015 году РУСАДA было признано не соответствующим кодексу WADA. Дальнейшие разбирательства привели, в частности, к дисквалификации некоторых российских спортсменов и лишению их медалей Олимпиады 2014 года. Сборная России не была допущена Международным олимпийским комитетом к Играм-2018 в Пхенчхане, спортсмены представляли команду «Олимпийских атлетов из России».
Последние новости
Жириновский на телешоу Соловьева обещал вымазать депутата фекалиями Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Любитель мяса с кровью заработал червя в мозгу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело закрыто: Черышев унизил WADA14
Пути Шипулина и сборной России разойдутся2
Медведева высказалась о выступлениях за другую страну
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой7
Украинский боец решил получить гражданство РФ
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение