Пловчиха Ефимова назвала США «своим домом»

Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова рассказала о жизни в США и призналась, что Калифорния, в которой она живет, стала для нее домом, передает "Советский спорт"

"Мне нравится жить в Калифорнии. Я прожила там много лет уже в сознательном возрасте. Даже в Таганроге я не прожила столько, сколько в США. Для меня Калифорния стала домом. У меня там куча вещей, друзья и квартира", — заявила спортсменка.

Также она отметила, что для ее не интересует количество русскоговорящего населения рядом, самое главное — чтобы дом был рядом с океаном.

Ранее сообщалось, что пловчика Ефимова выступит на этапе КМ в Дохе.