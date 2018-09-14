России подготовили новый допинг-скандал

Комитет WADA рекомендовал исполкому не восстанавливать РУСАДА. Всемирное антидопинговое агентство рассмотрит вопрос коллег из России на заседании 20 сентября.

Судя по всему, WADA решило затеять новый скандал. Оно не хочет восстанавливать Российское антидопинговое агентство в правах.

WADA’s Compliance Review panel has recommended to WADA’s exec cttee that Russia’s anti-doping agency remains suspended at crunch meeting next week. Unanimous conclusion laid out in this letter obtained by the BBC. But will pressure from IOC & the sports mean panel is ignored? pic.twitter.com/NVdv8DkwEG— Dan Roan (@danroan) 13 сентября 2018 г. Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент Би-Би-Си Дэн Роан . Журналист опубликовал копии письма к исполкому WADA.

Напомним, РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года. Это произошло после допингового скандала в российской легкой атлетике.

Чтобы восстановиться, России необходимо было выполнить ряд условий. Их оставалось два — предоставление доступа к пробам из московской лаборатории и принятие доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о якобы имевших место манипуляциях в российской антидопинговой системе в период с 2011 по 2015 год.