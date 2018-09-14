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России подготовили новый допинг-скандал
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России подготовили новый допинг-скандал 

Дни.ру 4 часа назад
Комитет WADA рекомендовал исполкому не восстанавливать РУСАДА. Всемирное антидопинговое агентство рассмотрит вопрос коллег из России на заседании 20 сентября.
Судя по всему, WADA решило затеять новый скандал. Оно не хочет восстанавливать Российское антидопинговое агентство в правах.
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Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент Би-Би-Си Дэн Роан. Журналист опубликовал копии письма к исполкому WADA.
Напомним, РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года. Это произошло после допингового скандала в российской легкой атлетике.
Чтобы восстановиться, России необходимо было выполнить ряд условий. Их оставалось два — предоставление доступа к пробам из московской лаборатории и принятие доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о якобы имевших место манипуляциях в российской антидопинговой системе в период с 2011 по 2015 год.
Как писали Dni.Ru, в Испании закрыли антидопинговое расследование против полузащитника сборной России по футболу. Денис Черышев сообщил об этом в своем Twitter. Игрок "Валенсии" опубликовал полученное от министерства культуры и спорта Испании письмо, в котором сообщается о закрытии данного вопроса. Испанские чиновники даже поблагодарили Черышева за содействие.
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