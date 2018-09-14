Аверина выиграла личное многоборье на ЧМ

Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в личном многоборье

Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария).

20-летняя россиянка набрала 81,450 балла по результатам выступлений в четырех упражнениях (обруч, мяч, булавы, лента). Второе место заняла израильтянка Линой Ашрам (79,700), третьей стала еще одна россиянка Александра Солдатова (79,175).

Это золото стало шестым для сборной России на чемпионате мира в Софии. Ранее Дина Аверина стала первой в упражнениях с мячом, с обручем и с булавами. Солдатова выиграла в упражнениях с лентой, а также завоевала серебро в упражнениях с мячом, Арина Аверина завоевала бронзовые медали в упражнениях с обручем и с булавами. Аверины и Солдатова также стали чемпионками мира в командном первенстве.

Дина Аверина стала восьмикратной чемпионкой мира. В прошлом году в Пезаро она выиграла золотые медали в личном многоборье, в упражнениях с обручем и с булавами. Также в ее активе два серебра мировых первенств, три золота чемпионатов Европы.

Солдатова выиграла восьмую медаль чемпионатов мира в карьере. Она является четырехкратной чемпионкой мира, трижды серебряной и один раз бронзовой медалисткой. Также в ее активе два золота и два серебра чемпионатов Европы.

Соревнования в личных дисциплинах на чемпионате мира в Софии завершились. В субботу и в воскресенье пройдут соревнования в групповых дисциплинах. Турнир завершится 16 сентября.