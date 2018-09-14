Ещё
Аверина выиграла личное многоборье на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в личном многоборье 

ТАСС + ещё 28 3 часа назад
Фото: EPA
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария).
20-летняя россиянка набрала 81,450 балла по результатам выступлений в четырех упражнениях (обруч, мяч, булавы, лента). Второе место заняла израильтянка Линой Ашрам (79,700), третьей стала еще одна россиянка Александра Солдатова (79,175).
Это золото стало шестым для сборной России на чемпионате мира в Софии. Ранее Дина Аверина стала первой в упражнениях с мячом, с обручем и с булавами. Солдатова выиграла в упражнениях с лентой, а также завоевала серебро в упражнениях с мячом, Арина Аверина завоевала бронзовые медали в упражнениях с обручем и с булавами. Аверины и Солдатова также стали чемпионками мира в командном первенстве.
Дина Аверина стала восьмикратной чемпионкой мира. В прошлом году в Пезаро она выиграла золотые медали в личном многоборье, в упражнениях с обручем и с булавами. Также в ее активе два серебра мировых первенств, три золота чемпионатов Европы.
Солдатова выиграла восьмую медаль чемпионатов мира в карьере. Она является четырехкратной чемпионкой мира, трижды серебряной и один раз бронзовой медалисткой. Также в ее активе два золота и два серебра чемпионатов Европы.
Соревнования в личных дисциплинах на чемпионате мира в Софии завершились. В субботу и в воскресенье пройдут соревнования в групповых дисциплинах. Турнир завершится 16 сентября.
ТАСС: последние новости
Российская гимнастка Солдатова заявила, что не подвела страну, завоевав золотую медаль ЧМ Путин поздравил трех российских гимнасток с золотом чемпионата мира в Болгарии Бывший рекордсмен мира в конькобежном спорте Чайкин скончался на 94-м году жизни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт38
«Нужно раскаяние»: россиянка выступила против РФ161
Теннисист раскритиковал кричавшего «Россия!» болельщика14
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке16
Шипулин выбрал Грецию
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение