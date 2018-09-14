«Нужно раскаяние»: россиянка выступила против РФ

«Нужно раскаяние РУСАДА»: россиянка поддержала иностранцев

Одна из сильнейших спортсменок в истории сборной России по тхэквондо Дарья Перегудова поддержала призывы иностранных спортсменов отказать в восстановлении Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Она поставила свою подпись под петицией Ассоциации спортсменов сборной Канады, в которой говорится, что возвращение прав РУСАДА нанесет «удар по единству и сплоченности мирового спорта».

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уже почти три года пребывает в неофициальном статусе и не имеет права полноценно работать.

Это создает дополнительные сложности российским спортсменам: например, легкоатлеты и паралимпийцы вынуждены выступать под нейтральным флагом, а для этого еще нужно пройти дополнительные проверки на антидопинговую «благонадежность» — и далеко не все получают разрешение на участие в соревнованиях.

20 сентября 2018 года состоится очередное заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором будет рассмотрен вопрос о восстановлении РУСАДА, однако прогнозы неутешительные.

Помимо очевидных сложностей в отношениях с WADA, восстановлению российского агентства изрядно мешают публичные протесты других агентств.

И если возмущение британцев, учитывая напряженную политическую ситуацию, не вызывают удивления, то некоторые претензии приходят достаточно неожиданно.

Так, бывшая тхэквондистка сборной России Дарья Перегудова, которое в свое время занимала пятое место по рейтингу во всем мире и вполне могла бы завоевать олимпийскую медаль, если бы не злополучная травма прямо перед Пекином-2008, подписалась под петицией против восстановления РУСАДА.

В данный момент жизнь Перегудовой протекает, в основном, за границей. Она даже стала президентом Ассоциации спортсменов сборной Канады и, судя по всему, полностью разделяет отношение местных жителей к России.

«Россия все еще не выполнила два оставшихся пункта дорожной карты для своего восстановления. Возращение РУСАДА всех прав до того момента, как будет полностью выполнена дорожная карта, — это сигнал всему спортивному сообществу, что правила можно нарушить, а в ответ последуют только угрозы.

Такое решение нанесет колоссальный удар по единству и сплоченности мирового спорта», — говорится в заявлении Ассоциации спортсменов сборной Канады, которую поддержала своей подписью Перегудова, имеющая двойное гражданство.

Два невыполненных условия, о которых упоминается в заявлении — это признание выводов из доклада Ричарда Макларена (а значит, и существования государственной системы поддержки допинга, которую якобы обнаружил профессор) и предоставление WADA доступа ко всем пробам Московской антидопинговой лаборатории.

Нетрудно догадаться, что наличие допинг-системы на государственном уровне Россия признавать не собирается, а пробы Московской лаборатории в данный момент опечатаны Следственным комитетом , который проводит собственное расследование с тем, чтобы наказать возможных участников допинговых махинаций.

Из-за несоблюдения этих двух требований восстановление российского агентства откладывается уже не первый год, так что ситуация напоминает безнадежный замкнутый круг, который разорвется, только когда одна из сторон уступит другой.

Все остальные требования по преобразованию РУСАДА уже были выполнены российской стороной, как подчеркнула в комментарии Team Russia Маргарита Пахноцкая — заместитель генерального директора агентства:

«РУСАДА работает, все рекомендации комитета WADA по соответствию выполнило и продолжает выполнять. Право этого комитета — дать ту или иную рекомендацию исполкому, который по большому счету будет рассматривать именно ее».

Ранее, 13 сентября, открытый протест против возможного восстановления РУСАДА высказали несколько британских спортсменов, написавших коллективное письмо.

«От имени спортивной комиссии Великобритании по борьбе с допингом мы настоятельно просим вас, чтобы исполнительный комитет WADA поддержал текущую позицию по восстановлению РУСАДА. Два условия дорожной карты еще не были выполнены, и возвращение прав РУСАДА станет катастрофой для «чистого» спорта.

Мы, спортсмены, настаиваем, чтобы WADA придерживалось дорожной карты. Не отступайте и не предавайте чистый спорт», — говорилось в письме.

Одна из возмущенных спортсменок Келли Сотертон, выступавшая в семиборье, решила подробнее разъяснить свою позицию в комментарии ESPN.

«Если РУСАДА восстановят, я буду обескуражена. Конечно, не все российские спортсмены мошенники, но эта страна должна заплатить свою цену.

По крайней мере, мы должны увидеть раскаяние и услышать извинения. Последствия должны быть серьезными, а значит, отстранение РУСАДА должно оставаться в силе.

Мы, как спортсмены, хотим жесткой и непреклонной позиции WADA в интересах «чистого» спорта», — высказалась атлетка.

Впрочем, британские и канадские спортсмены вряд ли имеют причины для беспокойства. В СМИ уже распространилась информация о том, что 20 сентября РУСАДА не стоит ждать ничего хорошего.

В частности, корреспондент «Би-би-си» Дэн Роан опубликовал копии официального письма из комитета WADA по соответствию (этот орган оценивает, насколько антидопинговые агентства различных стран исполняют кодекс WADA), в котором содержалась рекомендация не возвращать права РУСАДА.

«Комитет по соответствию WADA полагает, что письмо российской стороны от 14 мая 2018 года не полностью отвечает требованиям дорожной карты для восстановления РУСАДА, так как в нем не признается участие сотрудников Министерства спорта в организованной системе сокрытия допинга, раскрытой Ричардом Маклареном», — гласит заявление.

Письмо, о котором упоминается в сообщении, — это послание за подписью министра спорта России Павла Колобкова , адресованное WADA.

Согласно информации СМИ, в нем российская сторона признала, что некоторые допинговые нарушения в российском спорте имели место быть, однако ни о какой государственной системе поддержки допинга речи не шло.

В частности, Россия готова признать выводы из доклада специальной комиссии WADA под руководством Самуэля Шмида , которая пыталась установить связь государства с допинговыми махинациями.

Как сообщил в декабре 2017 года Александр Жуков , занимавший тогда пост президента Олимпийского комитета России (ОКР), никакого вмешательства чиновников не было обнаружено.