Комитет ВАДА рекомендовал восстановить РУСАДА

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании 20 сентября. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
"Комитет WADA по соответствию сегодня выступил с рекомендацией исполнительному комитету организации восстановить РУСАДА на заседании исполкома 20 сентября", — сказано в релизе.
WADA рассмотрит вопрос восстановления РУСАДА на заседании исполкома 20 сентября.