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Комитет ВАДА рекомендовал восстановить РУСАДА
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Комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому восстановить РУСАДА 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании 20 сентября. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
"Комитет WADA по соответствию сегодня выступил с рекомендацией исполнительному комитету организации восстановить РУСАДА на заседании исполкома 20 сентября", — сказано в релизе.
WADA рассмотрит вопрос восстановления РУСАДА на заседании исполкома 20 сентября.
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