Солдатова раскрыла причину неудачи на ЧМ

Гимнастка Солдатова раскрыла причину своей неудачи на ЧМ

Российская гимнастка Александра Солдатова прокомментировала свое выступление на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии, передает ТАСС

По итогам соревнований россиянка завоевала медаль бронзового отлива. 20-летняя спортсменка призналась, что побороться за золото ей помешало чрезмерное спокойствие.

"К выступлению я была готова на 200 процентов, выходила совсем спокойной, хотела сделать все качественно и от души, но, вероятно, именно в этот момент мне не хватило концентрации.

Все остальное происходило как во сне, а потерю ленты я даже не сразу и осознала, потом стало очень стыдно. После этого решила поставить задачу выходить на ковер и радовать публику. Радовать всех тех, кто за меня болеет, что и помогло мне в итоге успешно выступить", — сказала Солдатова.