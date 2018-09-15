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Солдатова раскрыла причину неудачи на ЧМ
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Гимнастка Солдатова раскрыла причину своей неудачи на ЧМ 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская гимнастка Александра Солдатова прокомментировала свое выступление на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии, передает ТАСС.
По итогам соревнований россиянка завоевала медаль бронзового отлива. 20-летняя спортсменка призналась, что побороться за золото ей помешало чрезмерное спокойствие.
"К выступлению я была готова на 200 процентов, выходила совсем спокойной, хотела сделать все качественно и от души, но, вероятно, именно в этот момент мне не хватило концентрации.
Все остальное происходило как во сне, а потерю ленты я даже не сразу и осознала, потом стало очень стыдно. После этого решила поставить задачу выходить на ковер и радовать публику. Радовать всех тех, кто за меня болеет, что и помогло мне в итоге успешно выступить", — сказала Солдатова.
Ранее сообщалось, что Ирина Винер-Усманова может снять Солдатову с многоборья на ЧМ.
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