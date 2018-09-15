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«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
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«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA 

Lenta.ru + ещё 21 5 часов назад
Швейцарская прокуратура заподозрила двух россиян, арестованных этой весной в Гааге по подозрению в шпионаже, в причастности к кибератаке против офиса Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Луизиане. Об этом сообщает газета NRC Handelsblad.
>> Опубликовано особое письмо WADA России
По информации издания, это те же самые люди, которые были задержаны в Нидерландах после попытки получить данные из лаборатории в швейцарском городе Шпиц. Исследовательский центр участвовал в расследовании химических атак в Сирии, а также работал над делом об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обстоятельства задержания и личности подозреваемых не раскрываются. По данным агентства, в операции по задержанию предполагаемых шпионов участвовали швейцарские, нидерландские и британские спецслужбы.
Расследование дела началось в 2017 году.
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