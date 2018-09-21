В Совфеде оценили признательное письмо в WADA

В Совфеде оценили решение Минспорта отправить признательное письмо WADA

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) отметил, что считает этот поступок мужественным.

"Это было мужественное решение руководства нашего спорта — написать такое письмо. Но надо отметить, что и представители WADA более объективно взглянули на ситуацию, чем в начале этого кризиса.

А то, что на отдельных направлениях нам когда-то не удалось вовремя выявить и пресечь нарушения, мы никогда не отрицали", — сказал Тягачев.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в легкой атлетике, а 21 сентября 2018 года было восстановлено в правах.

Ранее сообщалось, что британский журналист в шутку обвинил российских хакеров во влиянии на WADA.