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В Совфеде оценили признательное письмо в WADA
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В Совфеде оценили решение Минспорта отправить признательное письмо WADA 

Газета.Ru + ещё 519 7 часов назад
Член Совета Федерации Леонид Тягачев прокомментировал решение министра спорта России Павла Колобкова отправить письмо в Международное антидопинговое агентство (WADA) с частичным признанием нарушений антидопинговых норм со стороны сотрудников российских спортивных организаций, передает газета "Известия".
Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) отметил, что считает этот поступок мужественным.
"Это было мужественное решение руководства нашего спорта — написать такое письмо. Но надо отметить, что и представители WADA более объективно взглянули на ситуацию, чем в начале этого кризиса.
А то, что на отдельных направлениях нам когда-то не удалось вовремя выявить и пресечь нарушения, мы никогда не отрицали", — сказал Тягачев.
РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в легкой атлетике, а 21 сентября 2018 года было восстановлено в правах.
Ранее сообщалось, что британский журналист в шутку обвинил российских хакеров во влиянии на WADA.
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