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Зеппельт отреагировал на возможное восстановление РУСАДА
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Зеппельт отреагировал на возможное восстановление РУСАДА 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Немецкий журналист Хайо Зеппельт поделился мнением, относительно решения комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которому исполкому организации будет рекомендовано восстановить права Российского антидопингового агентства (РУСАДА)
«WADA идёт на нестандартный шаг и публикует обновленную рекомендацию комиссии по соответствию. РУСАДА будет восстановлено. При этом WADA не публикует письмо российской стороны, которое изменило их взгляд на ситуацию. Что они скрывают?», — написал Зеппельт в своём Twitter.
В 2015 году РУСАДА было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
14 сентября стало известно, что комитет WADA по соответствию будет рекомендовать восстановление РУСАДА. Восстановление будет рассмотрено 20 сентября.
Ранее Борзаковский прокомментировал возможное восстановление РУСАДА.
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