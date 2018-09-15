Зеппельт отреагировал на возможное восстановление РУСАДА

Немецкий журналист Хайо Зеппельт поделился мнением, относительно решения комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которому исполкому организации будет рекомендовано восстановить права Российского антидопингового агентства (РУСАДА)

«WADA идёт на нестандартный шаг и публикует обновленную рекомендацию комиссии по соответствию. РУСАДА будет восстановлено. При этом WADA не публикует письмо российской стороны, которое изменило их взгляд на ситуацию. Что они скрывают?», — написал Зеппельт в своём Twitter. Worrying + telling: @wada_ama publishes in an unusual step updated recommendation from compliance review committee before WADA Exco meeting: @rusada set to be reinstated. But WADA doesn’t publish RUS letter which changed mind. What do they have to hide? https://t.co/FAOVNyt8wR— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) September 15, 2018

В 2015 году РУСАДА было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

14 сентября стало известно, что комитет WADA по соответствию будет рекомендовать восстановление РУСАДА. Восстановление будет рассмотрено 20 сентября.

Ранее Борзаковский прокомментировал возможное восстановление РУСАДА.