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Опубликовано особое письмо WADA России
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Опубликовано особое письмо WADA России 

Lenta.ru 1 час назад
Британское издание «Би-би-си» опубликовало текст письма президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди и генерального директора организации Оливера Ниггли министру спорта России Павлу Колобкову. В нем WADA представляет «компромиссное решение» вопроса о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах.
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Письмо датируется 22 июня. В нем руководители Всемирного агентства рекомендуют российской стороне принять выводы, к которым пришла независимая комиссия под руководством Ричарда Макларена, а также предлагают компромисс: предоставить доступ сотрудникам WADA не ко всем допинг-пробам из опечатанной Московской антидопиноговой лаборатории, а только к тем, которые вызывают подозрения.
«Это число может быть очень ограниченным», — отмечают авторы письма.
13 сентября Колобков ответил Риди и Ниггли. Он согласился принять два условия и выразил надежду на то, что организация восстановит РУСАДА в правах на ближайшем заседании исполкома, которое состоится 20 сентября. На следующий день WADA объявило, что Комитет по соответствию рекомендовал исполкому восстановить российское агентство.
Для возвращения лицензии РУСАДА от России требовалось выполнить два условия: признать выводы Макларена и предоставить доступ к Московской лаборатории.
В 2015 году РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA. Дальнейшие разбирательства привели, в частности, к дисквалификации некоторых российских спортсменов и лишению их медалей Олимпиады 2014 года. Сборная России не была допущена Международным олимпийским комитетом к Играм-2018 в Пхенчхане, спортсмены представляли команду «Олимпийских атлетов из России».
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