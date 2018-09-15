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Россию выпустили из допингового небытия
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Россию выпустили из допингового небытия 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Вечер 14 сентября принес радостное известие: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) устами одного из своих комитетов рекомендовало исполкому WADA восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Произойти это воистину историческое событие может уже 20 сентября. News.ru разбирался с тем, что стоит за данным решением.

Что произошло

Как же долго идут весточки с Запада на Восток и с Востока на Запад! Президент WADA Крейг Риди и министр спорта России Павел Колобков обменялись письмами. Первый в телеграмме от 22 июня предложил упрощенные условия восстановления статуса РУСАДА. Второй в послании от 13 сентября ответил согласием. Вот и ударили по рукам.
>> Опубликовано особое письмо WADA России
Это, если верить BBC, которое цитирует Колобкова:
«Я согласен на условия, указанные в письме от 22 июня. Мы принимаем ваше предложение. Надеюсь, что WADA выполнит обязательство и восстановит статус РУСАДА».
Упрощенные условия касались двух пунктов:
1. Признание проблем с допингом в российском спорте
Ранее WADA настаивало на признании Россией выводов комиссии во главе с Ричардом Маклареном. Пойдя на это, мы бы сознались в существовании государственной допинговой системы в период с 2011 по 2015 годы.
В результате сошлись на том, что достаточно одобрить выводы другой комиссии — Самуэля Шмида. Его расследование касалось нарушений на Играх-2014. Выбирая из двух зол, Министерство спорта выбрало малое и признало причастность ряда сотрудников госструктур к допинг-скандалам.
Прорывом это назвать сложно, поскольку фактически вина на отдельные личности была возложена уже давно. Со своих постов, если помните, ушли замминистра спорта Юрий Нагорных, советник министра Наталья Желанова, а затем и сам министр Виталий Мутко.
2. Доступ к Московской антидопинговой лаборатории
До этого момента WADA требовало полного доступа к опечатанной Следственным комитетом лаборатории Григория Родченкова. Нынче же удовлетворились возможностью прикоснуться к тем пробам, которые вызывают наибольшие подозрения. К «небольшому количеству образцов», как пишет Риди. Сделано это будет через независимых экспертов и только в строго оговоренное время.
Кроме того, WADA получит копию базы данных Московской лаборатории. Исключительно, по формулировке Риди, «для восстановления справедливости, наказания виновных и снятия подозрения с честных спортсменов».

Реакция

Подобных шагов навстречу друг другу хватило Комитету по соответствию во главе с Джонатаном Тейлором, чтобы рекомендовать WADA вернуть РУСАДА прежний статус, впервые с ноября 2015 года, когда грянул злополучный допинговый скандал в легкой атлетике.
В России данное известие встретили с нескрываемым энтузиазмом. Павел Колобков призвал с надеждой ждать сейшельского решения исполкома WADA. Пальцы скрестили и в самом РУСАДА, приговаривая про себя «Хоть бы, хоть бы». Но от всех комментариев отказались до вынесения положительного вердикта. Дуют, очевидно, на воду.
Подняли головы во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Паралимпийском комитете России (ПКР). Грядущее восстановление РУСАДА — шанс для ВФЛА вернуться в легкоатлетическую, а ПКР — в паралимпийскую семью. А для Федерация бобслея России (ФБР) — провести в Сочи один из этапов Кубка Европы или Интерконтинентального кубка.
Призвала не радоваться раньше времени Елена Исинбаева. «Тихо жду и верю» двукратной олимпийской чемпионки — позиция всех причастных к российскому спорту. Уж слишком долго все мы блуждали в поисках выхода из допингового небытия. Хотя, как уверяет Виталий Смирнов, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии, рекомендация Комитета WADA по соответствию чуть ли не обязательна к исполнению.

Противодействие

Однако тот же Смирнов, почетный член Международного олимпийского комитета (МОК), не считает, что решение исполкома WADA будет единогласным. Все-таки антироссийское лобби никто не отменял. Взять хотя бы просьбу Ассоциации спортсменов Канады оставить РУСАДА пораженным в правах.
Первым голос, полный сомнений, подал немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт. Автор серии разоблачительных фильмов о допинге в российском спорте охарактеризовал предпринятые WADA шаги как «нестандартные» и попытался их дискредитировать.
«WADA идет на нестандартный шаг и рекомендует восстановить РУСАДА. Но при этом не публикует письмо российской стороны, заставившее их изменить свою позицию. Что они скрывают?» — написал Зеппельт в Twitter.
Если Зеппельт, сообразно статусу журналиста, вопрошал о деталях, то Трэвис Тайгарт не вопросы задавал, а размазывал решение Комитета по стенке. Глава Американского антидопингового агентства (USADA) призвал WADA прекратить заниматься фокусами и явить документы.
«Честно говоря, эта история дурно пахнет. WADA лучше выпустить новые рекомендации и предоставить всю информацию, доказывающую, что РУСАДА соответствует кодексу», — цитирует Тайгарта «Рейтер».
Словесный отпор обоим дал депутат Госдумы и президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев. Первого он назвал «известным русофобом», а второго — «режиссером, поющим оды тому, кто заплатит». 49-летний политик здраво заметил, что решение WADA станет ударом по всем этим критикам. Осталось только дождаться восстановления РУСАДА 20 сентября.
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