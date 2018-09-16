Восстановлению РУСАДА может помешать сама Россия

Еще в четверг, 13 сентября, комитет по соответствию рекомендовал WADA не восстанавливать РУСАДА. И вдруг, сутки спустя, собирается на внеплановое голосование и единогласно выносит совсем другое решение. Причина — таинственное письмо Павла Колобкова , в котором обе последние преграды сняты. WADA пошло навстречу и позволило России признать полную правоту только комиссии Шмидта, а выводы Макларена — в общих фразах, таких как «системные нарушения имели место».

Игорь Лебедев: По второму пункту договорились так: Россия даст Всемирному антидопинговому агентству доступ к пробам Московской лаборатории, которые опечатаны Следственным комитетом , при условии, что проверяющие назовут имя своего представителя и точный срок его визита. WADA это устроило. Удивительно, но как раз с российской стороны начались разногласия. Точку зрения большинства болельщиков выразил член исполкома РФС , вице-спикер Госдумы

Игорь Лебедев, член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы:

«Абсолютно правильно. Современная политика, так же как и современный спорт, — это время компромиссов, время диалога. Это не война, где с той стороны баррикад находится враг, его нужно уничтожить любой ценой и ни в коем случае не вступать в переговоры и не брать в плен. Мы живем в современном мире, где все решается за столом переговоров. После того, как будут сняты все претензии и все наши спортсмены без каких-либо ограничений смогут выступать на всех международных соревнованиях, именно там и тогда мы и докажем, что российский спорт один из самых сильнейших в мире. Поэтому я полностью поддерживаю методы, которые использует министерство спорта, спасибо за то, что они это делают».

Письмо Колобкова называют таинственным, потому что его нигде нет. Лишь неутомимый Хайо Зеппельт кое-что опубликовал. Немец негодует: в тексте не указаны сроки доступа к допинг-пробам. Но это как раз и стало предметом компромисса — теперь Россия просто ждет официального запроса WADA.

А вот «спасибо» министру, прославленному фехтовальщику, олимпийскому чемпиону Сиднея, готовы сказать не все. Глава профильного комитета Госдумы Михаил Дегтярев заявил СМИ, что нельзя признавать то, чего нет. Ни в чем российское безупречное политическое руководство не виновато, никакого вмешательства не было, «ломать шапку перед русофобами» унизительно и бессмысленно. Почему бессмысленно? Потому что якобы в WADA снова обманут-ничего-не-дадут и 20 сентября проголосуют снова против. А новый глава РУСАДА Юрий Ганус «из-за большого количества общения с представителями WADA просто попал под их влияние».

Business FM не удалось получить комментарий председателя комитета по физкультуре, спорту и туризму, так что рискну предположить заочно: Михаил Владимирович на сей раз неправ. Очень точная оценка ситуации от олимпийского репортера «Спорт-Экспресса» Натальи Марьянчик

«Единственный выход из этой тупиковой ситуации именно в том, чтобы пойти навстречу требованиям WADA и все-таки исполнить два оставшихся критерия — признание доклада Шмидта и выдача опечатанных проб. Насчет «признавать то, чего нет», у нас был уже эпизод, когда президент Олимпийского комитета России Александр Жуков публично на исполкоме МОК принес свои извинения. В итоге наш статус в МОК сейчас восстановлен. Да, теоретически исполком WADA может проголосовать против, несмотря на рекомендацию комитета, хотя я сегодня разговаривала с Виталием Смирновым, есть основания надеяться, что все-таки голосование сложится в нашу пользу. Рекомендации комитета для того и выносятся, чтобы членам исполкома было понятнее».

Исполком — как советское Политбюро: принимает решения, но только те, которые ему готовят. Комитет по соответствию сделал главное, и, например, глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс назвал рекомендацию восстановить в правах РУСАДА прорывом. Лишь напомнил, что Россия должна выплатить его организации 257 тысяч евро — за потраченное на издевательства над российскими паралимпийцами время. И добавил, что почти сразу последует восстановление в правах и ПКР — от себя добавлю — а затем и Всероссийской федерации легкой атлетики.

Что же касается горячих голов сторонников войны в WADA до победного конца, видимо, до уголовного преследования Родченкова и Макларена их должны остудить слова Тарпищева. Шамиль Анвярович ведь не только свой в доску во всех коридорах международного спорта — он еще и очень мудр и в политическом смысле непотопляем. Как только появилась положительная рекомендация комитета соответствия, он сказал, что с этой секунды все зависит только от России. Нельзя, чтобы российских чиновников лихорадило глупыми противоречивыми заявлениями. Единственное, что нужно сделать до 20 сентября, — набраться терпения и ждать. Все будет хорошо.