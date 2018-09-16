Ещё
Винер-Усманова высказалась о выступлении россиянок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Винер-Усманова прокомментировала выступление российских гимнасток на ЧМ в Софии 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова подвела итоги чемпионата мира в болгарской Софии.
«Мы выиграли семь золотых медалей, сегодня ещё выиграли серебро. Все должны что-то выиграть. Я очень рада, что Болгария выиграла золото, что Италия выиграла золотую медаль, Япония — серебряную, что Украина выиграла третье место. Это очень приятно. Один известный и умный человек из мира спорта сказал: «На чемпионатах мира надо делиться, а на Олимпиаде выигрывать всё», — приводит слова Усмановой РИА Новости.
Ранее сообщалось, что сборная России выиграла медальный зачёт ЧМ по художественной гимнастике.
RT на русском: последние новости
Солдатова завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с лентами Российская пловичха Ефимова назвала США своим домом Зеппельт отреагировал на возможное восстановление РУСАДА
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление о подопечной3
«Звезду» российского футбола избили на улице8
Загитова ответила Медведевой67
Россиянок оставили без медалей26
«Спартак» шокировал исходом матча с «Ахматом»5
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение