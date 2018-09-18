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Испанскую гольфистку убили на поле для гольфа
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Тело 22-летней гольфистки нашли на поле 

Рамблер + ещё 20 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Талантливая молодая гольфистка была убита в США. Об этом сообщает ESPN.
По информации канала, накануне утром 22-летняя Селия Баркин Аросамена была найдена мертвой на поле для гольфа в городе Эймс, штат Айова.
В убийстве девушки был заподозрен ее ровесник Коллин Дэниел Ричардс, который пока не был задержан, так как полицейским до сих пор не удалось его разыскать.
Родившаяся в Испании Селия Баркин Аросамена училась на инженера в Университете Айовы и профессионально занималась гольфом. В 2017 году она стала чемпионкой Европы среди любителей, а весной 2018-го — победительницей турнира по гольфу среди американских студентов Big 12.
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