Испанскую гольфистку убили на поле для гольфа

Тело 22-летней гольфистки нашли на поле

Талантливая молодая гольфистка была убита в США. Об этом сообщает ESPN.

По информации канала, накануне утром 22-летняя Селия Баркин Аросамена была найдена мертвой на поле для гольфа в городе Эймс, штат Айова.

В убийстве девушки был заподозрен ее ровесник Коллин Дэниел Ричардс, который пока не был задержан, так как полицейским до сих пор не удалось его разыскать.

Родившаяся в Испании Селия Баркин Аросамена училась на инженера в Университете Айовы и профессионально занималась гольфом. В 2017 году она стала чемпионкой Европы среди любителей, а весной 2018-го — победительницей турнира по гольфу среди американских студентов Big 12.