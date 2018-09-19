Умерла четырехкратная чемпионка СССР Назмутдинова

Медалистка ЧМ по художественной гимнастике Назмутдинова скончалась в возрасте 82 лет

Бронзовая медалистка чемпионата мира по художественной гимнастике Лилия Назмутдинова скончалась в Екатеринбурге в возрасте 82 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.

"Во многом она была первой — первым мастером спорта СССР в истории художественной гимнастики страны, первой демонстрировала новый вид спорта в Европе на гимнастическом конгрессе в Штутгарте, всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году, стала победительницей первых международных соревнований в 1960 году в Софии. Министерство физической культуры и спорта выражает самые искренние соболезнования семье Лилии Биляловны. Мы скорбим вместе с вами", — сказано в сообщении ведомства.

Назмутдинова является 15-кратной чемпионкой СССР и 12-кратной чемпионкой России по художественной гимнастике. В 1965 году в Праге она выиграла бронзу в упражнениях с предметом. После завершения спортивной карьеры в 1970 году из-за травмы Назмутдинова начала работать тренером. Ее дочь и подопечная Альфия Назмутдинова в 1971 году выиграла золото, серебро и две бронзы на чемпионате мира по художественной гимнастике.

Назмутдинова являлась заслуженными мастером спорта, а также заслуженными работником физической культуры и спорта. Была награждена медалями "За трудовую доблесть", "За заслуги в развитии олимпийского движения в России", "За спортивную доблесть", а также "За заслуги перед Свердловской областью".