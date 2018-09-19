13 стран выступили против российского спорта 

13 стран подписали открытое обращение к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) с просьбой не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), передает RT.
Под обращением подписались антидопинговые агентства Великобритании, Австрии, Финляндии, Германии, Ирландии, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Японии.
Авторы петиции утверждают, что РУСАДА не выполнило два критерия для восстановления: не признало доклад Ричарда Макларена о допинге в России и не допустило офицеров WADA в Московскую антидопинговую лабораторию.
Они считают, что предложенный президентом WADA Крейгом Риди России компромисс неприемлем.
Как сообщает «Лента.ру», 15 сентября Риди в письме министру спорта РФ Павлу Колобкову предложил восстановить РУСАДА в правах, если Россия примет выводы комиссии Ричарда Макларена и предоставит доступ сотрудникам WADA к «подозрительным» допинг-пробам в Московской антидопинговой лаборатории. Ранее WADA настаивало на безоговорочном признании выводов комиссии Макларена и предоставлении полного доступа к базе данных и допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории.