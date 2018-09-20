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WADA вынесло «приговор» РУСАДА
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Источник: WADA принял решение о восстановлении РУСАДА в правах 

RT на русском 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Андрей Митьков, агент трёхкратного призёра Олимпийских игр по плаванию Юлии Ефимовой, сообщил, что по информации от источника близкого к ситуации, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Об этом агент написал в своём Facebook.
Отмечается, что официальное оглашение решения запланировано на 17:30 мск.
Заседание исполкома WADA проходит 20 сентября на Сейшельских островах.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее сообщалось, что исполком WADA заслушал доклад по России.
RT на русском: последние новости
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