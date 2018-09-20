WADA вынесло «приговор» РУСАДА

Андрей Митьков, агент трёхкратного призёра Олимпийских игр по плаванию Юлии Ефимовой, сообщил, что по информации от источника близкого к ситуации, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Об этом агент написал в своём Facebook.
Отмечается, что официальное оглашение решения запланировано на 17:30 мск.
Заседание исполкома WADA проходит 20 сентября на Сейшельских островах.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее сообщалось, что исполком WADA заслушал доклад по России.